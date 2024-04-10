Bakan Yerlikaya duyurdu: Tatilde uygulanacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı’nı memleketi Konya’da geçiriyor. Kentin tarihi Kapu Cami’nde Bayram namazını eda etti. Namazın ardından da vatandaşlarla bayramlaştı.

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İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Bakan Ali Yerlikaya, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Kendisini takip eden basın mensuplarıylada bayramlaşan Yerlikaya, kısa bir açıklamada bulundu. Gazzeyi unutmayan Bakan Yerlikaya,

“Dokuz günlük bayram süresi içerisinde İçişleri Bakanlığı olarak, yollarda sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına kavuşmak için seyahat eden, yollara düşen kardeşlerimiz nasıl huzurla bayrama kavuştularsa, tekraren bayramın sonunda sağlıkla huzurla kazasız belasız memleketlerine, çalıştıkları yerlere geri dönmelerini istiyoruz.”

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TATİLİN SON GÜNÜ KISITLAMA

“Hem Ulaştırma hem Ticaret Bakanlığımızla da istişare ederek, pazar günü son 24 saat, 00.05 ile pazartesi günü 00.05 arasında, kamyon, tanker ve çekicilerin trafikten bir gün boyunca kısıtlanmasını kararlaştırdık. Bunu da ekranları başında olan bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Konya'dan bütün ülkemize, bütün gönül coğrafyamıza sevgiler, saygılar, muhabbetler diliyoruz. Tekrar Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.”

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