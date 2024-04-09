Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayram mesajı: Gazze ve ekonomi konuları dikkat çekti

Müslümanlar, bugün son orucunu tuttu. Yurdun dört bir tarafında bayram heyecanı başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, video ile vatandaşların bayramını tebrik etti. Mesajda Gazze ve ekonomi başlıkları öne çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayram mesajı: Gazze ve ekonomi konuları dikkat çekti

9 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı arefesinde Cumhurbaşkanı’ndan halka mesaj geldi. Erdoğan, video mesaj ile tüm toplumun bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı;

“Bir Ramazan ayını daha geride bırakarak hep birlikte bayrama vasıl olduk. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bizleri sevdiklerimizle beraber sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için rabbime hamd ediyorum.”

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GAZZE’YE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

“Gazze 7 Ekim'den beri sadece bizim değil, tüm insanlığın kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara oldu. Savaşta bize dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların kiliselerin, camilerin bilerek bombalandığı bir vahşet sahnesiyle karşı karşıya kaldık. İsrail'in saldırıları sonucu 33 bin Filistinli şehit düşerken 75 binden fazla kardeşimiz de yaralandı.

Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar bölgeye sevk ettiğimiz toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz.”

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EKONOMİ PROGRAMININ ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ

“Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız. Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız.

Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok.”

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