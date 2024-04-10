Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan namaz sonrası açıklama: “Bayram hüzünlü geçiyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ramazan Bayram namazını Ankara’da eda etti. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan Beştepe Millet Camisi’nde namazını kıldı. Namaz sonrası ise basına açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan namaz sonrası açıklama: “Bayram hüzünlü geçiyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ramazan Bayramı’nı Ankara’da geçiriyor. Bayram namazını Beştepe’de bulunan Millet Camisi’nde eda etti. Vatandaşlarla da namaz sonrası bayramlaşan Yılmaz, çıkışta bayram mesajını da paylaştı.

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BAYRAM HÜZÜNLÜ GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk milletinin ve İslam alemindeki tüm müslümanların bayramını kutladı. Yılmaz basın mensuplarına sonrasında şunları söyledi;

“Ramazan'ı da bayramı da hüzünlü yaşadık, buruk yaşadık maalesef. Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler, katliamlar, hiçbir insani ölçüye, hiçbir hukuki ölçüye sığmayan vahşetler hepimizin yüreğini yaktı. Bu vesileyle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyadaki mazlumlara bu bayramın barış, huzur, esenlik getirmesini özellikle temenni ediyoruz. Bunlar sadece Müslümanların sorunu değil elbette, insanlığın sorunu.

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İnsanlığın bugün geldiği noktada bu hadiselerin yaşanıyor olması gerçekten çok çok üzüntü verici. Bütün insanlığın el birliği içinde bu zulümlere, bu haksızlıklara, katliamlara karşı da sesini çok daha gür bir şekilde çıkartması gerektiğini ve bu zulümleri durdurmak için tüm insanlığın, tüm uluslararası camianın, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Her ne kadar hüzünlü olsak da bayramı da elbette, bayramın sevincini, neşesini de toplum olarak ve bütün Müslümanlar olarak yaşayacağız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz inşallah.”

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