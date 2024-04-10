MHP lideri, bayram sabahı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti: Birliktelik mesajı verdi…

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı’nı Ankara’da geçiriyor. Sabah saatlerinde namazın ardından merhum Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı…

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MHP lideri, bayram sabahı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti: Birliktelik mesajı verdi…

MHP lideri Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelmiş olan kabir ziyaretini ihmal etmedi. Bayramda Ankara’da bulunan Bahçeli, namazın hemen ardından Alparslan Türkeş’in kabrine gitti. Dua ile merhumu yad eden MHP lideri Devlet Bahçeli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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BAHÇELİ’DEN BİRLİKTELİK MESAJI

Bayram dolası ile MHP lideri Bahçeli, birliktelik mesajı paylaştı. Kabir ziyaretinin ardından basın mensuplarına şunları söyledi;

“Yeni yüzyılın ikinci evresindeyiz. Türkiye devlet ve millet olarak çok büyük meselelerle karşı karşıya. Türkiye'nin geçmiş dönemlerden çözümüne gayret gösterilen bu konuda da önemli aşamalar kaydedilen asrın felaketi, seller bütün bunların yanı sıra terörle mücadelede de büyük yollar kat edilmişti. Şimdi yeni yüzyılın eşiğindeyiz. Yeni bir süreçteyiz yeni yüzyılın ikinci evresi Türk milletinin tekrar yükselişi direnişidir. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor.

Bizden ayrılmış bir grup arkadaşlar İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasını düşünmekteyim.”

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