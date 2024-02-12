İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Siltaş Yapı Pendikspar'a stat sözü

AK Parti ve Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Siltaş Yapı Pendikspor Kulübü’nü ziyaret ederek arka arkaya müjdelerini sıraladı

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İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Siltaş Yapı Pendikspar'a stat sözü

Pendikspor tesislerini gezen, takım kaptanı ve oyuncularıyla bir araya gelen Kurum, daha sonra basın mensupları ile futbol oynadı.

Kurum ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, ‘’Türk sporunun en önemli markalarından bir tanesi olan Pendikspor’umuzdayız. Tarihi 1950 yılına uzanan ve başarılarıyla hem Pendik’imizin hem de İstanbul'umuzun göğsünü kabartan bir kulübümüzdeyiz. ’’ dedi.

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"PENDİKSPOR'A YAKIŞIR KOMPAK BİR SDAT YAPACAĞIZ"

2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Oyunları için her türlü tesisi İstanbul’a kazandıracaklarını ifade eden Kurum, Çamlık Mahallesi'ne Spor Vadisi yapacaklarını açıkladı. Pendikspor’un stadyum kapasitesini artırmak için çalışacaklarını ifade eden Kurum, ‘’Pendikspor’un şanına yakışır kompakt bir stadyumu Ahmet Başkanımla birlikte hayata geçiriyor olacağız. Sporda yetersiz bir İstanbul değil rakipsiz bir İstanbul'u inşa edeceğiz.’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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Konuşmanın ardından Pendikspor Kulüp Başkan Vekili Atakan Yüce tarafından Murat Kurum'a isminin yazılı olduğu 34 numaralı forma hediye edildi.

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