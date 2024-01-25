Murat Kurum'dan kirada oturan vatandaşlar için bomba vaat! "100 bin konut yapacağız"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bugün seçim vaatlerini açıkladı. Kurum'un açıkladığı vaatler arasında kirada oturan vatandaşları ilgilendiren vaadi büyük beğeni topladı.

YAYINLAMA
Google News
Murat Kurum'dan kirada oturan vatandaşlar için bomba vaat! "100 bin konut yapacağız"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum,Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda projelerini açıkladı.

Kentsel dönüşüm, trafik ve çevreye ilişkin projeleri olduğunu ifade eden Kurum, kirada oturan vatandaşlar için de bir çalışma yapacaklarını belirtti.

"100 BİN KONUT YAPIP KİRALAYACAĞIZ"

Kurum, konuyla ilgili açıklamasında "Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız" dedi.

"TOPLANMA ALANLARINDA 2 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERİLECEK"

Açıklamasının devamında olası depremlere karşı afet olduğunda hangi adımları atmaları gerektiğini bileceklerini ifade eden Kurum, "İstanbul'un her sokağının her binasının görebileceği İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını afete hazır hale getireceğiz. Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İslam Memiş Uyardı! Altın İçin Kritik Süreç Başlıyor
İslam Memiş Uyardı! Altın İçin Kritik Süreç Başlıyor
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
Dul ve Yetim Aylığı 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? Dul Ve Yetim Aylığı Başvurusu
Dul ve Yetim Aylığı 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? Dul Ve Yetim Aylığı Başvurusu
Son Haberler
Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu
Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu
Uzmanlar dikkat çekti: “Omurga yaşlılığı domino taşı etkisi yapar”
Uzmanlar dikkat çekti: “Omurga yaşlılığı domino taşı etkisi yapar”
Canlarını zor kurtardılar! ABD’nin askeri üssünü dev dalgalarla imtihanı!
Canlarını zor kurtardılar! ABD’nin askeri üssünü dev dalgalarla imtihanı!
Merkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttı
Merkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttı
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor
Çok Okunanlar
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Merkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttı
Merkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttı
Emeklilere 20 bin lira para kapıda! İşte o programda olası hak ediş açıklandı
Emeklilere 20 bin lira para kapıda! İşte o programda olası hak ediş açıklandı
Beyaz eşya sektöründe dalgalanma: 2023 yılında toplam satışlarda azalma yaşandı…
Beyaz eşya sektöründe dalgalanma: 2023 yılında toplam satışlarda azalma yaşandı…
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda