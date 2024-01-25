Sokak köpekleri sorununa Murat Kurum çözümü! "Bu sorunu gidereceğiz"

Cumhur İttifakı İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini anlattı. Projeleri arasında "sahipsiz köpek" sorununu ele almayı ihmal etmedi. Kurum, "Biz bu sorunun farkındayız ve mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu gidereceğiz. " dedi.

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Sokak köpekleri sorununa Murat Kurum çözümü! "Bu sorunu gidereceğiz"

Siyasi arena, 66 gün sonra gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere odaklanmış durumda.

Partiler ve adaylar seçim çalışmalarını sürdürürken, Cumhur İttifakı İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini anlattı.

Son dönemlerde büyük bir tehdit oluşturan sokak köpekleri, birçok kişiyi hayattan koparırken Murat Kurum, bu durumun İstanbullular için bir sorun olmaktan çıkacağını vurguladı.

"Vatandaşımız bizi annelerin korkularını giderirken görecek"

Murat Kurum, bu sorunla ilgili ise şu cümleleri aktardı;

İstanbulumuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sahipsiz hayvan var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşlarımız bizi daima bu manada çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken görecek. Sokaklardan korkuyu giderirken ama hayvanlarımızı da korurken görecek.

Mevcut yönetimin çözümsüz bıraktığı sorunu Murat Kurum giderecek

Biz bu sorunun farkındayız ve mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu gidereceğiz. 39 ilçemizde hizmet verecek tesislerimizi kuracağız ve bu tesislerde bakıma tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını bu alanlarda yapacağız.

İstanbul'a 2 büyük hayvan yaşam alanı

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda kuracağımız 2 büyük hayvan yaşam alanında hayvanlarımızın bakımlarını yapacağız. Burada kimliklendirme kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları gerçekleştiriyor olacağız. Bu projeleri bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz sağlayacağız. Hep birlikte İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz.

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