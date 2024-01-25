Sokak köpekleri sorununa Murat Kurum çözümü! "Bu sorunu gidereceğiz"

Siyasi arena, 66 gün sonra gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere odaklanmış durumda.

Partiler ve adaylar seçim çalışmalarını sürdürürken, Cumhur İttifakı İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini anlattı.

Son dönemlerde büyük bir tehdit oluşturan sokak köpekleri, birçok kişiyi hayattan koparırken Murat Kurum, bu durumun İstanbullular için bir sorun olmaktan çıkacağını vurguladı.

"Vatandaşımız bizi annelerin korkularını giderirken görecek"

Murat Kurum, bu sorunla ilgili ise şu cümleleri aktardı;

İstanbulumuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sahipsiz hayvan var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşlarımız bizi daima bu manada çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken görecek. Sokaklardan korkuyu giderirken ama hayvanlarımızı da korurken görecek.

Mevcut yönetimin çözümsüz bıraktığı sorunu Murat Kurum giderecek

Biz bu sorunun farkındayız ve mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu gidereceğiz. 39 ilçemizde hizmet verecek tesislerimizi kuracağız ve bu tesislerde bakıma tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını bu alanlarda yapacağız. Haberin Devamı

İstanbul'a 2 büyük hayvan yaşam alanı