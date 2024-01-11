Murat Kurum'dan İstanbul için net mesaj: ''İBB'nin mührünü alacağız, İstanbul'da ihmalkarlığa son vereceğiz''

31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İBB başkan adayı olarak açıklanan, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ederken, Avcılar'da yaptığı açıklamada "Size söz veriyorum. ''İBB'nin mührünü alacağız, İstanbul'da ihmalkarlığa son vereceğiz'' dedi.

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Murat Kurum'dan İstanbul için net mesaj: ''İBB'nin mührünü alacağız, İstanbul'da ihmalkarlığa son vereceğiz'' 1

SON DAKİKA HABERİ: Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Avcılar'da açıklamalarda bulunuyor.

"İstanbul'daki ihmalkarlığa son vereceğiz" diyen Kurum, "Kendisi için yüksek oyu veren Avcılar için bir adım bile atmadılar. Avcılar 'Artık yeter' diyor. Siyaset er meydanıdır. Size söz veriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mührünü alacak ve Avcılar'ın talihini değiştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

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