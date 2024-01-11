HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Murat Kurum'dan İstanbul için net mesaj: ''İBB'nin mührünü alacağız, İstanbul'da ihmalkarlığa son vereceğiz''
31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İBB başkan adayı olarak açıklanan, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ederken, Avcılar'da yaptığı açıklamada "Size söz veriyorum. ''İBB'nin mührünü alacağız, İstanbul'da ihmalkarlığa son vereceğiz'' dedi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Altın düşecek mi, Yükselecek mi? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar
Yorumlananlar
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!