İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç kongre merkezinde düzenlenen ve yoğun katılım olduğu "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında projelerini açıkladı.
MURAT KURUMDAN EMEKLİLERE BÜYÜK MÜJDE
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul vaatlerini açıklarken emeklilere müjde verdi.
İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİYE HER AY 2 BİN 500 TL
Kurum "İhtiyaç sahibi emekliler için her ay İstanbulkartlarına 2500 lira destek ödemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber