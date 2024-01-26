AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum vaatlerini anlattı: Emekliye 2500, öğrenciye 10 bin TL! Her ay verilecek

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim vaatlerini ve geleceğe yönelik planlarını açıkladı. Emekli maaşı tartışmaları sırasında en dikkat çekici vaat, emekliye aylık 2 bin 500 TL verilmesiydi.

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AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum vaatlerini anlattı: Emekliye 2500, öğrenciye 10 bin TL! Her ay verilecek

SSK Bağ-Kur emekli maaşı zamanı yüzde 49,25 oldu ve en düşük 10 bin TL oldu. Ancak hem asgari ücret olan 17.002 TL'den hem de en düşük Emekli Sandığı emeklisinin aylığı olan 14.739 liradan çok geride kaldı.

Yerel seçimler öncesi dönemde emekliler için yeni düzenlemelerin uygulanacağı söylendi. Onlardan biri de 65 yaş üstü emeklilere özel bir kart vererek çeşitli indirimlerden yararlanmasıdır.

İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TLİBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL

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AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim vaatleri - 31 Mart 2024 Yerel SeçimleriAK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim vaatleri - 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

İstanbul Kartlarına 2500 Lira Destek Ödemesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, konuyla ilgili en dikkat çekici adımı attı. Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" açıklamasını yaptı.

Kurum’un Ekonomi Vaatleri

• İSPARK’ta yüzde 25 indirim

• 100 bin sosyal konut üretilerek düşük fiyata kiralama

• İlk işini kuran 100 bin kadına 100'er bin lira hibe

• Gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim

• Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğal gaz desteği

• Yeni evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya yardımı

• İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine aylık 10 bin lira eğitim bursu

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