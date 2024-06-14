Hasan Can Kaya hakkında şok iddia! 'Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoydu'

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında ilginç iddia ortaya çıktı. Beşiktaş Levent'te meydana gelen olayda, Hasan Can Kaya'ın özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde tanıştığı genç bir kızı evine götürerek, alkol aldıktan sonra genç kızın evden çıkmasına izin vermediği iddia edildi.

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Hasan Can Kaya hakkında şok iddia! 'Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoydu'

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında ilginç iddia ortaya çıktı. Beşiktaş Levent'te meydana gelen olayda, Hasan Can Kaya'ın özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde tanıştığı genç bir kızı evine götürerek, alkol aldıktan sonra genç kızın evden çıkmasına izin vermediği iddia edildi.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kaya’nın genç bir kızı evinde alıkoyduğu iddia edildi. Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. ​

Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı.

Hasan Can Kaya hakkında şok iddia! 'Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoydu'

Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı.

''EVDEN ÇIKMAMA İZİN VERMİYOR''

Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin Nazlıcan A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da “Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor” dedi.

Hasan Can Kaya hakkında şok iddia! 'Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoydu'

BEŞİKTAŞ POLİSİ ADRESE GELDİ

Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi. Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, Nazlıcan A.‘yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.

“BENİMLE YAKINLAŞMAK İSTEDİ”

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti.

Hasan Can Kaya hakkında şok iddia! 'Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoydu'

GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı. Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

"AHLAKSIZCA İFTİRA"

Olayların ardından açıklama yapanj Kaya, "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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