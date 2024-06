Hasan Can Kaya hakkında şok iddia! 'Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoydu' Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında ilginç iddia ortaya çıktı. Beşiktaş Levent'te meydana gelen olayda, Hasan Can Kaya'ın özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde tanıştığı genç bir kızı evine götürerek, alkol aldıktan sonra genç kızın evden çıkmasına izin vermediği iddia edildi.