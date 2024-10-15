Survivor yarışmacısı Hasan Yanlızoğlu kansere yenik düşerek hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: 2015 Survivor yarışması ve "Anadolu Ateşi" ile adını Türkiye'ye duyuran Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti. 'Hasan Yalnızoğlu neden öldü' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı.

Yalnızoğlu, Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak yer aldı. 2007 yılında, dansçı Tatiana Ruichiana ile hayatını birleştirdi.

SURVİVOR'DA KAÇINCI OLMUŞTU?

2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmada 124 gün kaldıktan sonra 18. haftada adaya veda eden Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır.

ACI HABERİ TÜMAY ÖZOKUR DUYURDU

HASAN YALNIZOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Hasan Yalnızoğlu, bir süredir Bakırköy Devlet Hastanesi’nde pankreas kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

SURVİVOR HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

Hasan Yalnızoğlu, 20 Ekim 1974 tarihinde Üsküdar'da doğmuş, aslen Rizelidir. Profesyonel dans kariyerine Anadolu Ateşi dans grubunda başlamış ve adını Survivor yarışması ile duyurmuştur.

Survivor Ünlüler - Gönüllüler sezonunda ikinci olarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca "50 Metrekare" ve "Halka" gibi televizyon dizilerinde de rol almıştır. 2014 yılında kişisel gelişim kitabı "Öğrenilmiş Duygular"ı yayımlamıştır. Yalnızoğlu, sahne ve ekran performanslarıyla izleyicilerin kalbinde yer edinmiş, spor tutkusuyla birçok insana ilham vermiştir.