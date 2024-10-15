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ABD'de yetiştirilen, 1 ton 121 kilogramlık devasal bal kabağı görenleri hayrete düşürdü!

ABD'nin Minnesota eyaletinden ziraat öğretmeni Travis Gienger, yetiştirdiği 1 ton 121 kilogramlık devasal bal kabağı ile 51. Dünya Bal Kabağı Şampiyonasının galibi oldu.

ABD'de yetiştirilen, 1 ton 121 kilogramlık devasal bal kabağı görenleri hayrete düşürdü!
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ABD'nin Minnesota eyaletinden ziraat öğretmeni Travis Gienger, yetiştirdiği 1 ton 121 kilogramlık devasal bal kabağı ile 51. Dünya Bal Kabağı Şampiyonasının galibi oldu.

ABD'nin Minnesota eyaletinden ziraat öğretmeni Travis Gienger, yetiştirdiği 1 ton 121 kilogramlık bal kabağıyla California'da her yıl düzenlenen bal kabağı tartma yarışmasını üst üste 4. kez kazandı.

ABD'de yetiştirilen, 1 ton 121 kilogramlık devasal bal kabağı görenleri hayrete düşürdü!

ABD basınındaki haberlere göre, San Francisco'nun güneyindeki Half Moon Bay'de 51. Dünya Bal Kabağı Şampiyonası düzenlendi.

Devasa büyüklükteki bal kabaklarının getirildiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Ziraat öğretmeni Gienger, yetiştirdiği 1 ton 121 kilogram ağırlığındaki bal kabağı ile yarışmanın galibi oldu.

ABD'de yetiştirilen, 1 ton 121 kilogramlık devasal bal kabağı görenleri hayrete düşürdü!

Son 4 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan Gienger, bu yıl en yakın rakibini 2,7 kilogramlık farkla geçti.

Geçen sene 1 ton 247 kilogramlık bal kabağı üreten Gienger, geçmişte de yaptığı gibi sağlıklı toprak ve iyi beslenmiş bitkilere odaklandığını, ancak bu yıl yağmurlu ve soğuk sonbaharın bal kabağının büyümesini etkilemiş olabileceğini kaydetti.

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Kaynak:AA

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