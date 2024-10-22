Kış lastiği uygulaması başlıyor! Yakalanan en yüksek cezayı yiyecek

Bazı araçlar için kanunen gerekli olan kış lastikleri, yıl içinde belirli tarihler arasında değiştirilmelidir. 2024 yılında kış lastiği takmak ne zaman uygundur?



Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, sürücüler sıklıkla "kış lastiği ne zaman takılır?" sorusunu sordu. Her yıl 1 Aralık'ta, şehirler arası yük ve ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Bu tarihten itibaren, 1 Nisan'a kadar tüm araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu hale geliyor.