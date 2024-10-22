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Kış lastiği uygulaması başlıyor! Yakalanan en yüksek cezayı yiyecek

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Kış lastiği uygulaması başlıyor! Yakalanan en yüksek cezayı yiyecek
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürücüler, buzlanma ve donmayı önlemek için kış lastiği incelemeye başladı.
Kış lastiği uygulaması başlıyor! Yakalanan en yüksek cezayı yiyecek 1 13

Bazı araçlar için kanunen gerekli olan kış lastikleri, yıl içinde belirli tarihler arasında değiştirilmelidir. 2024 yılında kış lastiği takmak ne zaman uygundur?

Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, sürücüler sıklıkla "kış lastiği ne zaman takılır?" sorusunu sordu. Her yıl 1 Aralık'ta, şehirler arası yük ve ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Bu tarihten itibaren, 1 Nisan'a kadar tüm araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu hale geliyor.

Kış lastiği uygulaması başlıyor! Yakalanan en yüksek cezayı yiyecek 2 23

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kış lastiği yalnızca yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunludur. Bununla birlikte, kış koşullarında güvenli seyahat için özel araçların kış lastiği kullanması önerilir. Kış lastiği kullanmayan araçların yolu kapatmasını ve sürücülerin mağdur olmasını önlemek için bu yöntem kullanılıyor.

Kış lastiği uygulaması başlıyor! Yakalanan en yüksek cezayı yiyecek 3 33

Yaz lastikleri, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastikleri ile karşılaştırıldığında daha az yol tutuyor. Bu nedenle, sürücülerin hem kendilerinin hem de mallarının güvenliği için kış lastiği takmaları son derece önemlidir.

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