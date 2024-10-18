Hamile karısını sokak ortasında öldüresiye dövmüştü: Acımasız kocaya tahliye kararı!

Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile eşini elindeki sopa ile defalarca döverek darp eden kocaya mahkeme şartlı tahliye kararı verdi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 19 yaşındaki Sude Naz Atak'ı sokak ortasında öldüresiye döven sanık Yılmaz Akman adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Manisa’nın Akhisar ilçesinde 16 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, Yılmaz Akman (37) ile Sude Naz Atak (19) sokakta tartışmaya başladı.

Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz Atak’ı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde şiddet uyguladı.

VATANDAŞLARIN ELİNDEN POLİS ALDI

Elindeki sopayla defalarca Sude Naz Atak’a vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TANIKLAR TEK TEK DİNLENDİ

Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilen ikinci duruşmada tanık beyanları dinlendi. Tanıklardan Erkan Çiftçi, Sude Naz’ın yardım isteyerek çay ocağındaki müşterilerin yanına geldiğini ardından Yılmaz Akman’ın gelerek Sude Naz’ı darp ettiğini söyledi.

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TANIK AĞABEYİN İFADESİ ALINDI

Yılmaz Akman’ın ağabeyi Mehmet Akman olayın yaşandığı gün Sude Naz’ın Yılmaz Akman’ın köyüne gitmek istememesi sebebiyle arabada tartışmaya başladıklarını anlattı. Daha sonra Sude Naz’ın çocuğuyla beraber arabadan indiğini ve Yılmaz Akman’ın arkadan araçtan indiğini belirterek yaşananları görmediğini söyledi.

10 AY HAPİS CEZASI VERİLEN SANIK ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İşlediği suçu kabul eden Yılma Akman, bir sinirle olayın meydana geldiğini ve tahliyesini istedi. Davada Yılmaz Akman’a hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verilirken Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz Atak’ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, "Yapılan şiddet ve hakaretten kaynaklı olarak davanın sonuçlanmasıyla bir üzüntü içerisindeyiz. Aldığı ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve S.N.A.'nın şu an bir can güvenliği yok. Bugün yaralamadan alınan cezada yarın için belki de bir ölümüyle sonuçlanabilir. Bu nedenle verilen cezaların azlığından kaynaklı olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz." dedi.

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