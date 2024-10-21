Fethullah Gülen'in cenazesi nereye gömülecek? Türkiye'ye getirilecek mi FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü haberi en kıza zamanda yayılırken, merak edilen Fethullahçı terör örgütünün cenazesi nereye gömülecek, cenazesi Türkiye'ye getirilip Erzurum'da gömülür mü diye araştırmaya başladılar.

Fethullah Gülen'in öz yeğeni Ebuseleme Gülen de X hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanarak Fethullah'ın öldüğünu duyurdu. Peki, Fethullah Gülen nereye defnedilecek? Fethullah Gülen Türkiye'ye getirilecek mi? FETULLAH GÜLEN TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK Mİ? Endeks24'ten alınan habere göre; Fethullah Gülen'in ölümünün ardından cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi yönünde herhangi bir plan yapılmadığı öğrenildi. FETULLAH GÜLEN NEREYE DEFNEDİLECEK? Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinin ABD'nin Pensilvanya eyaletine defnedileceği öğrenildi. Kaynak:Bölge Gündem Haber Etiketler : FETÖ terör örgütü 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡