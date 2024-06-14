Bakan Tekin'den açıklama:Kıyafet tartışması başka boyuta taşındı!

Bakan Tekin'den açıklama geldi:Kıyafet tartışması başka boyuta taşındı!

Kocaeli'deki bir lisede düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan kıyafet tartışması ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaşanan sorunun çözüme kavuşturulduğu ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan olay kısa sürede gündem oldu.

Okul bahçesinde düzenlenen törene bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmadı. Bakan Tekin'den konuya ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi.

''TARTIŞMA SIRASINDA KONU BAŞKA YÖNE EVRİLDİ''

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi.

Bakan Yusuf Tekin, velilere mezuniyet töreninde kimler öğrenciler ile birlikte katılacak diye soran okul müdürünün iyi başlangıç yaptığını söyleyerek ancak konunun tartışma sırasında başka bir yöne evrildiğini söyledi.

Olayın kısa sürede çözüldüğünü belirten Bakan Yusuf Tekin, "Ekranlarda, sosyal medyada olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm." diye konuştu.

''GEREKLİ İNCELEMELERİ BAŞLATTIK''

Habertürk'te Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, şunları söyledi:

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''1 milyonun üzerinde öğretmenimiz, 75 binin üzerinde okulumuz var. Yapılan iyi şeyler hiç gündeme gelmiyor. Öğretmenlerin emeklerinin, fedakârlıkların takdiri kimse tarafından yapılmıyor. Bu kadar büyük aile içinde cımbızla çekilerek bir iki küçük haber gündeme getiriliyor. İyi niyetli olan kişilerin doğrudan, anında paylaşılsa bizimle gerekli tedbirleri zaten alırız. Bu tür bilgi eline geçen kimselere il müdürümüz, ilçe müdürümüz, bakanlığımızın basın müşavirliğine ulaştığında problemi çözecek durumdayız. Bu hale gelince yanlış sonuçlara vesile oluyor.

Geçen hafta bir öğretmenimiz linç edildi. Olayın detaylarını paylaşmadık. Öğretmenimiz dönem boyunca, bahse konu olan öğrencimizle ilgili anne şefkatiyle yaklaşmış. Öğrencisiyle mezun töreninde. Velilerle görüştük. Bir anda kamuoyunda bir şekilde gündeme getirildi ve öğretmenimiz linç edildi. Yazık değil mi bu öğretmene. Bizi eleştirin tamam da öğretmen arkadaşlarımızın ne günahı var. 180 iş günü boyunca bu insanlar fedakâr bir biçimde sizin, bizim veliler olarak evde ilgilenemediğimiz çocuklarla ilgileniyorlar. Basit bir olay yüzünden... Bütün öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak adına biraz daha hassas davranalım. Biz çözmediysek bizi eleştirsinler ama o arkadaşlarımızın emeklerinin heba oldu.

Şimdi okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş. Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' diye başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya düşen olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm. Zaten olay da kısa zamanda çözülmüştür.

Orada ilçe ve il müdürümüz anında müdahale etmiş, problem çözülmüş zaten. Okul müdürümüz başlangıçta kontrolü kaybediyor. Biz de zaten gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. İhmal varsa gereken kişiler cezalandırılır. İhmal yoksa bir sürü insan zan altında kalıyor.''

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