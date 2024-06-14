Kargolar yarın açık mı? Kargolar Arefe günü çalışacak mı?

Vatandaşlar, Kurban Bayramı arefesinde kargo şirketlerinin çalışma saatlerini sık sık sormaktadır. 15 Haziran Cumartesi, Arefe gününe denk geliyor ve bu özel günde kargo hizmetlerinin nasıl işleyeceği incelenmektedir.

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Kargolar yarın açık mı? Kargolar Arefe günü çalışacak mı?

Kargo firmaları, Arefe günü genellikle yarım gün çalışıyor. 15 Haziran Cumartesi günü çok sayıda kargo şirketi sabah saatlerinden öğlene kadar açık olacak ve öğleden sonra kapanacak. Bu nedenle, kargo işlemlerinizi yapmak için sabah saatlerini seçmeniz gerekecek.

Arefe Günü Kargo Çalışma Saatleri: 15 Haziran Cumartesi sabah 09:00 - öğlen 13:00 Dağıtım: Bayramda Sınırlı Süreyle Yapılacak Bayramda Kargo Hizmetleri Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da bayram boyunca birçok kargo şirketi kapalı olacak. Bayramın ilk günü olan 16 Haziran'dan itibaren kargo şirketleri dağıtım ve hizmet vermeyecek. Bayram bittikten sonra kargo hizmetleri normal çalışmaya dönecektir.

Kurban Bayramı öncesinde kargo işlemlerinizi hızlandırmak için aşağıdaki tavsiyeleri göz önünde bulundurmalısınız:

Erken Gönderim: Bayramdan birkaç gün önce gönderimlerinizi yapın, böylece kargolarınız zamanında ulaşması garanti edilir.

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Alternatif Hizmetler: Bayram boyunca acil kargo ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel kargo hizmetlerinden yararlanın.

Bayram boyunca ihtiyaç duyacağınız kargoları önceden temin edin.

15 Haziran Cumartesi, Kurban Bayramı arefesi nedeniyle kargo şirketleri sabah saatlerinden öğlene kadar hizmet verecek. Bayram boyunca kargo şirketleri kapalı ve hizmet vermeyecek. Kargo işlemlerinizin aksamaması için bu bilgiler doğrultusunda planlamanızı yapmanız çok önemlidir.

Arefe Günü Kargo Hizmetleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Arefe Günü yarım gün açık Bayram Süresi: Kapalı Dağıtım: Arefe Günü sabah saatlerinde sınırlı. Bu bilgileri göz önünde bulundurarak, bayram öncesi kargo işlemlerinizi tamamlamanızı ve tatil boyunca olası gecikmeleri hesaba katmanızı öneririz.

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