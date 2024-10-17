İlk kar kendini bakın hangi ilde gösterdi: Beyaz örtü görenleri heyecanlandırdı!

Mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Yağan kar 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası'nı beyaz örtüyle kapladı.

Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Rize'nin en yüksek kesimlerinden olan 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası'nı beyaz örtüyle kapladı.Yaylada yaşayanlar sabah saatlerinde beyaz örtüyle karşılaştı.

Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda kara dönüştü.

Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

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