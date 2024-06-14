AVM stili olay oldu! Yasmin Erbil’e bakan bir daha baktı

Önceki gün İstinyePark'ta şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, Survivor All Star'a erken veda eden Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan bir çifti görüntüledi.

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AVM stili olay oldu! Yasmin Erbil’e bakan bir daha baktı

Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bodrum'da romantik bir tatil yapıyor ve ilişkisiyle ilgili olarak, "Her şey güzel gidiyor" diyor. Her fırsatta birlikte zaman geçiriyoruz. Son olarak, "Onunla olan her şeyi çok seviyorum" dedi.

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28 yaşındaki güzel, tatil için Bodrum'da olacağını belirterek İstinyePark'ta mağazaları dolaştı. Daha sonra kahve molası veren Yasmin Erbil'in terlikli kıyafetleri dikkat çekti.

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