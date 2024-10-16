Telefonunuzdaki bu uygulamalara aman dikkat! Hesaplarınız boşaltılabilir!

Bu uygulamaları kullananlar aman dikkat! Banka hesaplarınız boşaltılabilir, işte silinmesi gereken o, 5 uygulama!

Telefonlara çokça indirilen beş kötü amaçlı uygulamalar, ThareatFabric'in raporu ile Google Play'den kaldırıldı. Bu uygulamalar genellikle mobil banka uygulamalarını hedef alıyor. Bu nedenle hesaplarınızdaki bakiyeyi boşaltabiliyor. İşte telefonunuzdan hemen silinmesi greken 5 uygulama...

Akıllı telefonunuza indirdiğini bazı uygulamalar size ciddi oranda zarar verebiliyor.Bu uygulamalarda Antsa trojanı '' Cihaz Ele Geçirme (DTO)'' tespit edildi.

Geçen sene bu uygulamaların Google Play Store'dan kaldırılmadan önce 150 bin ile 200 bin defa indirildiğini düşünülüyor.

Kötü amaçlı 5 uygulama halihazırda Google Play Store'da bulunmamaktadır. Ancak daha önceden yüklediyseniz telefonunuzdan bu uygulamaları hemen silmenizde fayda olacaktır. İşte telefonunuzdan hemen silinmesi gereken o, 5 uygulama...

İŞTE BANKA HESAPLARINIZI BOŞALTAN 5 UYGULAMA

1.Phone Cleaner-File Explorer

2.PDF Viewer- File Explorer

3.PDF rEADER-Viewer&Editor

4.Phone Cleaner:File Explorer

5.PDF Reader: File Manager

CİHAZINIZ İÇİN CİDDİ SORUN

Anatsa trojanı, " Cihaz Ele Geçirme (DTO)" yeteneklerine sahiptir. Yüklenilen telefonu enfekte ederek cihazı kontrol altına alarak kullanıcı adına işlem yapılabiliyor, Bu noktada, telefonunuzdan hassas bilgileri çalabiliyor. Trojanın çeşitli bankacılık uygulamalarını hedef aldığı bilinmektedir.

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HANGİ TELEFONLARDA VAR?

Bu virüs özellikle Birleşik Krallık, Çek Çumhuriyeti, Almanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya'daki kullanıcıları hedef almaktaydı.

İlk olarak Samsung marka akıllı telefon kullanıcılarını etkileyen bu uygulamalar ardından farklı cihazlarda da yayıldı.

Kaynak: Haber7

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