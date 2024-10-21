FETÖ terör örgütü başına geçmesi beklenen Mustafa Özcan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, nerde yaşıyor?

FETÖ terör örgütünün para kasasının başında bulunan, aynı zamanda FETÖ terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in en yakında birisi olan Türkiye imam olarak bilinen Fetullah Gülen'in ölmesi ile örgütün başına geçmesi beklenen Mustafa Özcan'ın merak edenler Mustafa Özcan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, nerde yaşıyor? FETO terör örgütü mali kasası ve Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın biyografisi.

MUSTAFA ÖZCAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Mustafa Özcan, 1951 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimine burada başladıktan sonra, 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve adım attı. Özcan terör örgütünün sözde İstanbul ve Balkan ülkeleri imamlığı, ardından "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlığını yaptı.