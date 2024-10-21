Siltaş Yapı Pendikspor alt yapı takımları 5 te 5 yapmaya alıştı

PENDİK SPOR ALTYAPISI BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak bu haftayıda 5te 5 yaparak tamamlayan Pendikspor Futbol A.Ş. de hedef tüm kategorilerde Ligleri şampiyon olarak tamamlayıp ilçemizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmek olarak belirlendi.

