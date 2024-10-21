Siltaş Yapı Pendikspor alt yapı takımları 5 te 5 yapmaya alıştı

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak bu haftayıda 5te 5 yaparak tamamlayan Pendikspor Futbol A.Ş. de hedef tüm kategorilerde Ligleri şampiyon olarak tamamlayıp ilçemizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmek olarak belirlendi.
TFF Elit Akademi B liginde yer alan Pendikspor U-19 Takımı bu hafta sonu ligin 10. hafta müsabakasında İzmir temsilcisi Altay'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.
TFF Bölgesel Gelişim Akademi liginde yer alan Pendikspor U-17 Takımı 4. hafta maçında Büyük çekmece Tepecik Spor A.Ş. takımını 10-0 gibi farklı bir skorla yenerek 4 maçta 4 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.
TFF Elit Akademi U-16 Gelişim liginde yer alan Pendikspor U-16 Takımı deplasman maçında Küçük çekmece Sinop Spor Kulübü U-16 takımını 6-1 yenerek 2. sırada yer alıp zirve takibini sürdürdü.
TFF Elit Akademi U-15 Gelişim ligi 2.grupta yer alan Pendikspor U-15 Takımı ligin 3. haftasında evinde oynadığı rakibi Kocaelispor U-15 takımını 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek ligde 3 maçta 3. galibiyetini alıp, 2. sırada yer alan Fenerbahçe A.Ş.'nin 2 puan, Beşiktaş A.Ş.'nin ise 3 puan önünde puan kayıpsız 9 puanla liderliğini sürdürdü.
TFF Elit Akademi U-14 Gelişim ligi 2.grupta yer alan Pendikspor U-14 Takımı ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Kocaelispor U-14 takımını 1-0 lık yenerek puan kayıpsız bir şekilde yoluna devam etti.