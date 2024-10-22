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Emekli promosyon ödemesi 20 bin lirayı geçti! Maaşa ek 20 bin lira ödeme yapılacak

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Emekli promosyon ödemesi 20 bin lirayı geçti! Maaşa ek 20 bin lira ödeme yapılacak
Emekli promosyon ödemelerinde bankaların rekabeti artıyor. Kampanyalarla birlikte emeklilere yönelik promosyon tutarları 20 bin TL'yi aştı.
Emekli promosyon ödemesi 20 bin lirayı geçti! Maaşa ek 20 bin lira ödeme yapılacak 1 16

Emeklilere promosyon ödemeleri, maaş tutarlarına ve ek şartlara göre değişmektedir. Örneğin, kredi kartı kullanımı veya fatura düzenleme gibi ek koşulları yerine getiren emekliler, promosyon miktarlarını yükseltebilir. Özel bankalar promosyonları 20 bin TL'ye kadar çıkarırken, kamu bankaları 12 bin TL'yi aşmıyor.

Bu teşviklerden yararlanmak isteyen çalışanlar, maşlarını birden fazla bankaya taşıyabilirler. Daha önce promosyon ödemesi alan emekliler, üç yıllık bekleme süresini beklemeden yeni bir banka seçebilir veya mevcut bankasıyla yeniden anlaşabilir.

Emekli promosyon ödemesi 20 bin lirayı geçti! Maaşa ek 20 bin lira ödeme yapılacak 2 26

Garanti BBVA:

Garanti BBVA'nın promosyonları emekli maaş tutarına göre değişir. Maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL ve 20.000 TL'den fazla olanlara 15.000 TL promosyon veriyor.

Emekli promosyon ödemesi 20 bin lirayı geçti! Maaşa ek 20 bin lira ödeme yapılacak 3 36

QNB Finansbank:

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan emekliler, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim ve 15.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabilir.

Emekli promosyon ödemesi 20 bin lirayı geçti! Maaşa ek 20 bin lira ödeme yapılacak 4 46

İş Bankası:

SGK emeklilerine, maaşlarını İş Bankası'na taşımaları ve bankadan 3 yıl boyunca almaya söz vermeleri halinde 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli promosyon ödemesi 20 bin lirayı geçti! Maaşa ek 20 bin lira ödeme yapılacak 5 56

ING Bank:

SGK emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, ek şart olmadan 15.000 TL'ye kadar promosyon alabilirler. Ek olarak, otomatik fatura talimatıyla 3.000 TL ve Turuncu Hesap kampanyası ile 2.000 TL ek promosyonla toplamda 20.000 TL ödeme fırsatı var.

Emekli promosyon ödemesi 20 bin lirayı geçti! Maaşa ek 20 bin lira ödeme yapılacak 6 66

YapıKredi:

SGK emeklilerine, bankadan 3 yıl boyunca maaşlarını alma taahhüdü vermeleri halinde Yapı Kredi tarafından 18.000 TL'ye varan promosyon fırsatı veriliyor.

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