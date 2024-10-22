Emekli promosyon ödemesi 20 bin lirayı geçti! Maaşa ek 20 bin lira ödeme yapılacak

Emeklilere promosyon ödemeleri, maaş tutarlarına ve ek şartlara göre değişmektedir. Örneğin, kredi kartı kullanımı veya fatura düzenleme gibi ek koşulları yerine getiren emekliler, promosyon miktarlarını yükseltebilir. Özel bankalar promosyonları 20 bin TL'ye kadar çıkarırken, kamu bankaları 12 bin TL'yi aşmıyor.

Bu teşviklerden yararlanmak isteyen çalışanlar, maşlarını birden fazla bankaya taşıyabilirler. Daha önce promosyon ödemesi alan emekliler, üç yıllık bekleme süresini beklemeden yeni bir banka seçebilir veya mevcut bankasıyla yeniden anlaşabilir.