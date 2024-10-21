FETÖ terör örgütü başına geçmesi beklenen Cevdet Türkyolu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

FETÖ terör örgütünün kara kutusu, aynı zamanda FETÖ terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in en yakında birisi olan Fetullah Gülen'in ölmesi ile örgütün başına geçmesi beklenen Cevdet Türkyolu'nu merak edenler Cevdet Türkyolu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır FETO terör örgütü mahrem imamı Cevdet Türkyolu'nun biyografisi.

CEVDET TÜRKYOLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerin başında gelen Cevdet Türkyolu, örgütün gayrimenkul zengini olarak biliniyor. Türkiye'de toplam 39 mülkün sahibiydi. 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında Türkyolu'nun Türkiye'deki 39 gayrimenkulüne de el konuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasında yaşadığı kampta, örgüt içerisinde "Uzun Cevdet" olarak bilinen Cevdet Türkyolu, Gülen'in sekreteri olarak tanınıyor ve görüşmelerini organize ediyor. Türkyolu, aynı zamanda Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli olup, yıllardır Gülen'in en yakın çevresindeki isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Türkyolu'nun başında olduğu ekip, uzun süredir Gülen'in yakın çevresinde yer alırken, kampta ve çevresinde birçok görevi yerine getiriyor. Türkyolu'nun, güvenlik açısından Amerikalı özel güvenlik görevlileri tarafından korunan, yoğun ağaçlarla çevrili Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi'ne (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center) oldukça yakın bir mesafede bulunan bir evde yaşadığı biliniyor.

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CEVDET TÜRKYOLU'NUN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Cevdet Türkyolu’nun Pensilvanya ve Florida’da toplam 7 mülkü olduğu biliniyor. Bunlardan 4'ü Türkyolu ve eşi üzerine, kızı Büşra Türkyolu'nun mülkiyetinde 2, oğlu Esat Türkyolu'nun mülkiyetinde ise bir ev kayıtlı. Ayrıca, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası el konulan mülkleri arasında Sakarya, İstanbul, İzmit ve Ankara’da toplam 39 taşınmaz da bulunuyor.

Türkyolu'nun Florida'daki 2 evinden birini önceki sene 124 bin dolara sattığı, 150 bin dolar değerindeki Orlando'daki evinin ise halen üzerine kayıtlı olduğu görülüyor. FETÖ kampının hemen yakınında bulunan evlerin değeri ise 100 ila 450 bin dolar arasında değişiyor.