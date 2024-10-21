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Noter fiyatları değişiyor! Dikkat çeken kredi kartı detayı

Noterlik işlemlerini düzenleyen yeni bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif, noter ücretlerini ve işlem güvenliği ile alakalı yeni detaylarda var.

Noter fiyatları değişiyor! Dikkat çeken kredi kartı detayı
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Noter ücretleriyle ilgili düzenlemeler de, milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 23 maddelik yeni yargı paketinde yer alıyor. Teklife göre, noter olarak çalışmanın yöntem ve standartları yeniden düzenlenecek.

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NOTER ÜCRETLERİ KREDİ KARTIYLA ÖDENEBİLİR

Noterlik ücretleri ve diğer işlem masrafları artık nakit, kredi kartı veya banka kartı ile ödenebilir. Her yıl, noterlik ücretleri mart ayında değil, ocak ayı başında belirlenecek.

Noter işlemleri, el yazısıyla imza atmak yerine güvenli elektronik imza kullanılarak Türkiye Noterler Birliği bilişim sistemine kaydedilecektir. Bu, noterlik işlemlerini daha güvenli hale getirmek için yapılıyor.

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