Noter fiyatları değişiyor! Dikkat çeken kredi kartı detayı

Noter ücretleriyle ilgili düzenlemeler de, milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 23 maddelik yeni yargı paketinde yer alıyor. Teklife göre, noter olarak çalışmanın yöntem ve standartları yeniden düzenlenecek.

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NOTER ÜCRETLERİ KREDİ KARTIYLA ÖDENEBİLİR



Noterlik ücretleri ve diğer işlem masrafları artık nakit, kredi kartı veya banka kartı ile ödenebilir. Her yıl, noterlik ücretleri mart ayında değil, ocak ayı başında belirlenecek.



Noter işlemleri, el yazısıyla imza atmak yerine güvenli elektronik imza kullanılarak Türkiye Noterler Birliği bilişim sistemine kaydedilecektir. Bu, noterlik işlemlerini daha güvenli hale getirmek için yapılıyor.