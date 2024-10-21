Bakan Işıkhan'ın "Yıllara göre değişen emekli maaş farkları değişecek mi?" sorusuna işte o yanıtı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı o açıklama ile "Yıllara göre değişen emekli maaş farkları değişecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yıllara göre değişen emekli maaş farkları değişecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

2024 ve 2025 yılı emekli aylıkları farkına ilişkin Işıkhan, "Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz." dedi. Bakan Işıkhan, tamamlayıcı emeklilik sistemine yönelik çalışmalarının olmadığını, asgari ücret sürecinin aralık ayında başlayacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bazı dönemlerde, enflasyon yüksek dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Aylık bağlama oranlarına ilişkin farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Emeklilik sistemiyle çok oynamayı düşünemiyoruz. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Zaman içerisinde SGK ve Bakanlık olarak şu mesajı vermek isterim, bizim çalışanlarımızın daha çok çalışmasına ihtiyaç var. Zaten emeklilik bir haktır. Burada belli bir süreyi doldurunca hepimiz emekli olacağız ancak vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Sağlıklıyken çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar kalırlarsa emekli aylıklarının daha da yüksek olacağını öngörebiliyoruz.

Vatandaşlarımızın emeklilik kararına müdahale edecek noktada değiliz. Şu anda süreyi, hakkını dolduranlar, dilekçesini verip emekli aylığına hak kazanabilir. Sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben rica ediyorum. Bizim daha fazla SGK primine ihtiyacımız var. Sürdürülebilir sistem bırakmak için daha çok üretmeye ihtiyaç var."

Bakan Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun"

2024-2025 EMEKLİLİK FARKINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor.

Haberin Devamı

Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz.

Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık.

Çalışanlarımızın daha çok üretimine ve çalışmasına ihtiyacımız var.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Emeklilik şartları ile ilgili köklü değişlik öngörmüyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu değil.

Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımız var.

Temel hareket noktamız emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve geliştirmek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELECEK Mİ?

Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun.

EYT'NİN EKONOMİYE ETKİSİ

EYT'nin sosyal güvenlik sistemi ve işgücü piyasasına etkileri oldu. Emekli sayısı 16,4 milyon, EYT düzenlemesinden 2 milyon sigortalıya aylık bağlandı. 2024 Ağustos sonu itibarıyla aylık bağlanan kişi sayısı 2,3 milyon kişiye ulaştı.

EYT emeklilerinin ortalama yaşları 48 olurken, EYT emeklilerinin ortalama aylığı 17 bin lira.

EYT'nin maliyetine 2023 yılında baktığımızda, yaşlılık aylığı, bayram ikramiyesi toplamı yaklaşık 210 milyar lira. 2024 yılında EYT'nin maliyeti 592,6 milyar lira olacağı öngörülmektedir."

ASGARİ ÜCRET

(Asgari ücret görüşmeleri) Aralık ayı bu süreci başlatacağız. Hem işçiyi hem de işvereni memun edecek rakamın gündemimize gelmesi ve karar verilmesi süreci olacak.

Belirlenecek olan asgari ücretin yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.

SGK BORCU OLAN ŞİRKETLER AÇIKLANACAK MI?

Şirketlerin de borçları inanılmaz düzeye çıkmış durumda.

Bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Prim borcu en yüksek borcu şirketleri kamuoyu ile paylaşacağız.

500 milyon lira ve 1 milyar lira borcu olan şirketler var. Bunu kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyoruz.

Kaynak: Haber7

Hastanesinin adı ''yenidoğan çetesi'' skandalına karışmıştı! Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan açıklama geldi!

Bakan Tunç'tan FETÖ elebaşının ölümü ile ilgili açıklama: Mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecek

Akaryakıtta fiyat tabelası yeniden değişiyor 21 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları