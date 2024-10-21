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Son dakika haberi! FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Herkul Haber sitesi duyurdu! FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

Son Dakika haberi: Fethullahçı terör örgütüne yakınlığı ile bilinen Herkul internet Haber sitesi FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu.

Son dakika haberi! FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Herkul Haber sitesi duyurdu! FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
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Son dakika haberleri: Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu.

ÖRGÜTE YAKIN İSİMLER DUYURDU

Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu.

Son dakika haberi! FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Herkul Haber sitesi duyurdu! FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU

'Fetullah Gülen'in son hali' denilerek paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Son dakika haberi! FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Herkul Haber sitesi duyurdu! FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

YEĞENİ ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, amcasının ölüm haberlerini doğruladı.

Gülen son olarak Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde kaldığı çiftlikten başka bir yere götürülürken görüntülenmişti.

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Hayat ve Yaşam
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