Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı: işte, ödüle layık görülen isimler...

Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı: 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.

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