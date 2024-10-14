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  3. Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı: işte, ödüle layık görülen isimler...

Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı: işte, ödüle layık görülen isimler...

Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı: 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı: işte, ödüle layık görülen isimler...
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Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı: 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı: işte, ödüle layık görülen isimler...

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı: işte, ödüle layık görülen isimler...

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı: işte, ödüle layık görülen isimler...

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Kaynak:AA

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