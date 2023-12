Fatih Terim’e Seçil Erzan davasında büyük şok! Savcılık tüm belgeleri istedi, Her şeyi tek tek incelenecek!

Başta ünlü futbolcular olmak üzere çeşitli insanları "Fatih Terim'in gizli fonu" diyerek Türkiye'deki en büyük dolandırıcılık vakalarından birine imza atan Seçil Erzan'ın davasında soruşturmayı yürüten savcılık Fatih Terim hakkında önemli bir karar imza attı.

19 Kişiden yaklaşık 25 milyon dolar topladı

Özel bir bankada müdire olarak çalışan Seçil Erzan, "Fatih Terim" ismini kullanarak çok ünlü futbolcu ve iş insanlarının yer aldığı toplamda 19 kişiden yüksek kar getirili gizli fon vaadinde bulanarak 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira para topladı. Paralarını geri almak isteyen isimler paralarını alamayınca dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığın yolunu tuttu.

Savcılık tarafından yürütülen bu dolandırıcılık soruşturmasında çok önemli yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık kurumlara talep etti! Fatih Terim'in tüm hesapları tek tek incelenecek!

İhlas Haber ajansının haberine göre; Fatih Terim'in "müşteki" sıfatıyla verdiği ifade çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın devam ettiği, savcılığın ilgili kurumlardan bir takım belgeler talep ettiği öğrenildi. Ayrıca, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesinin de talep edildi.

2 sanık tahliye olmuştu

Öte yandan 20 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.