Başkan Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156'ncı Kuruluş Yıl Dönümü töreninde konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156'ncı Kuruluş Yıl Dönümü töreninde açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156'ncı Kuruluş Yıl Dönümü töreninde konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156'ncı Kuruluş Yıl Dönümü töreninde açıklamalarda buludu.

156 yıldır Danıştay çatısı altında görev yapan tüm hakimlerimizi şükranla yad ediyorum. Danıştay mensuplarına kıymetli hizmetlerinden dolayı ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Başkan Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156'ncı Kuruluş Yıl Dönümü töreninde konuştu:

"DEVLET ADALET DAĞITTIĞI SÜRECE GÜÇLÜDÜR"

Yüksek mahkemelerin her biri adalet için çalışıyor. Danıştay kamu ile vatandaşların ihtilafından nihai kara verici mercidir. Ecdattan kalan miras, geleceğe iletilecek emanettir. Devlet adalet dağıttığı sürece güçlüdür ayaktadır.

Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz refah olmaz. Adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirdiğimiz zaman geleceğe güvenle bakarız.

Adalet bekamızın güvencesidir. Yassıada gibi hukuk katliamlarını unutmuyoruz. Milletimizin kalbinde bir yara olarak hala kanıyor.

"DARBECİ ALÇAKLAR BAŞARILI OLSALARDI YENİ YASSIADA'LAR KURACAKLARDI"

Adalet sistemimiz bir dönem darbecilerin bir dönem oligarşik yapıların bir dönem de FETÖ'nün sultasına maruz kaldı. 15 Temmuz'da da darbeci alçaklar başarılı olsalardı yeni Yassıada'lar kuracaklardı.

Başkan Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156'ncı Kuruluş Yıl Dönümü töreninde konuştu:

"YARGININ YIPRATILMASINA ASLA İZİN VEREMEYİZ"

Sosyal medyada mağdur edilenlerin başında yargı organları ve yargı mensupları geliyor. Yargı eleştirilemez değildir. Kararları beğenmeyebilir eleştirebilirsiniz. Farklı mecralarda özgürce yazıp paylaşabilirsiniz.

"YUVALANMALARINA İZİN VERMEYİZ"

Ancak yargının yıpratılmasına asla izin veremeyiz. Yargı mensuplarına çamur atılmasını kabul edemeyiz. Belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların da devlet kurumları içinde yuvalanmasına izin vermeyiz.

"EN KIYMETLİ MİRASTIR"

Herkes yargıya yardımcı olmalı, işini kolaylaştırmalı. Adaletin eksiksiz ve gecikmeksizin tecellisine katlı sağlamalı. Güçlü, tarafsız, bağımsız, iyi ve seri işleyen bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır.

Başkan Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156'ncı Kuruluş Yıl Dönümü töreninde konuştu:

YENİ ANAYASA MESAJI

Yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın ışığında reform irademizi halen diri tutuyoruz. Türkiye, istikbalini ancak daha fazla demokrasi, daha fazla ekonomik refah ve bunlara paralel olarak daha fazla güvenlik üzerine inşa edebilir. Güvenlik, güçlü bir demokrasinin teminatıyken, demokrasi de güvenliğin dayanağıdır.

Ülkemize siviller tarafından hazırlanmış yeni bir anayasa kazandıramadık. Yeni ve sivil anayasa teklifimizin içerisinde işte bu anlayış vardır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının darbe ürünü bir anayasayla geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz. Bu eksikliğin yine milli irade ile giderilmesi demokrasimizin gücüne güç katacak, Türk siyasetinde yeni bir kilometre taşı olacaktır.

Başkan Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156'ncı Kuruluş Yıl Dönümü töreninde konuştu:

Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek, sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Yeni anayasa, sivil siyasetin alanını genişleterek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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