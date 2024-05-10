İslam Memiş yatırımcıya tüyo verdi! Dolar altın ve borsa yorumları

Bugünkü yazısında finansal analist İslam Memiş, "Ben olsam, olana sahip çıkar, düşüş devam ettikçe al-bekle yapardım" dedi.

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İslam Memiş yatırımcıya tüyo verdi! Dolar altın ve borsa yorumları

TV 100'deki köşesinde para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsa, altın ve döviz üçgeninde piyasaları analiz etti.

Dolar altın ve borsa yorumları

Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtti. Döviz, emtia, borsa ve kripto paralar. Herkes dar bir bant aralığında oyalandı. Küresel merkez bankaları heyecanlı açıklamalar yaptı.

Ancak küresel enflasyon şu anda bu heyecandan etkilenmiyor. Piyasa ve küresel merkez bankaları aynı fikirde değiller. Piyasanın gergin bekleyişi devam ediyor. yeni bir hikaye bulmak için bir bahane. Herhangi bir aşağı ya da yukarı yönlü kırılma yok.Fed üyeleri de farklı düşünüyor.Kimi faiz indirimi olacak, kimi de olmayacak diyor.Yatırımcılar bundan sonra yazı-tura moduna geçti.

Yazı, düşüşü temsil ederken, tura yükselişi temsil eder.Yazı olsa herkes rahatlayacak ve iyimserliği takdir edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler, Fed'in istikrarsızlığı, Ortadoğu'da devam eden savaşlar ve sürdürülemeyen enflasyonlar TURA diyor.

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