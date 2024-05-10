Son dakika! Külliye'de Sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı!

Son dakika! Külliye'de Sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı. İşte, masada ele alınacak konular...

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Son dakika! Külliye'de Sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı.

Son dakika! Külliye'de Sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14.30'da Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceği duyurulmuştu.

İki liderin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşme gerçekleştirdikten sonrası buluşma kararı alması dikkat çekti.

Son dakika! Külliye'de Sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı!

MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Meclis'teki sivil anayasa turunun ilk etabı tamamlandı. Niyetler belli oldu görüşmeler yapıldı. Masadaki ana başlığın sivil anayasa olması bekleniyor.

Terörle mücadele de olmazsa olmaz konulardan bir tanesi.

Erdoğan'ın Gazze için diplomatik çabaları da sürüyor. İsrail soykırımı devam ederken İsrail ile durdurulan ticaret, özellikle insani drama çekildi.

Son dakika! Külliye'de Sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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