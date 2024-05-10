Son dakika! Külliye'de Sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14.30'da Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceği duyurulmuştu.
İki liderin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşme gerçekleştirdikten sonrası buluşma kararı alması dikkat çekti.
MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?
Meclis'teki sivil anayasa turunun ilk etabı tamamlandı. Niyetler belli oldu görüşmeler yapıldı. Masadaki ana başlığın sivil anayasa olması bekleniyor.
Terörle mücadele de olmazsa olmaz konulardan bir tanesi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber