Cem Yılmaz ateş püskürdü! Sahneden indi iddiası ortalık karıştıracak

Cem Yılmaz, Necla Karahalil ile ilişkisi gündemdeyken, son gösterisinde taşkınlık yapan iki kişiye kızarak salonu terk ettiği söylendi. Yılmaz, bazı medyada yayınlanan haberlere ve görüntülere tepki göstererek, "Seyircim sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim" dedi.

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Cem Yılmaz ateş püskürdü! Sahneden indi iddiası ortalık karıştıracak

Şovunda meslektaşı Hasan Can Kaya'ya yaptığı gönderme ve Necla Karahalil ile ilişkisi nedeniyle gündemde olan Cem Yılmaz, son gösterisindeki bir olayla adından söz ettirdi.

Yılmaz, salonda kavga çıkaran iki kişiye tepki gösterip gösteriyi terk ettiği söylendi. Salondaki bir seyirci, "Kadın ve adam taşkınlık yaptı." Kadın, Cem Yılmaz'a seslenmek için sürekli bağırıp çağırdı. Ek olarak, çevresindeki insanlar rahatsız oldu. Cem, olay bitene kadar kulise geçti ve sonra tekrar geldi. Kadın devamlı olarak "Evet ben de, aynen ben" diye bağırıyordu."

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Yılmaz Açıklama Yaptı

Cem Yılmaz, stand up performansı sırasında "taşkınlık yapan seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti" dedi. Cem Yılmaz, önce sosyal medyada ve ardından haber sitelerinde yayınlanan videolara tepki göstererek, "Seyircim sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim" dedi. Bu projeye dün mü başladık? "Gösteriye gelen gelmeyen insanlar yorum yapıyor" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Bugün hiç takip edemedim geçen hafta olan bir hadise haber yapılmış. Yazılan doğru değil, 2000 kişinin rahatlığı için seyirci, sahneye uzak bir bölgede iki kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de rahatladıktan sonra devam ettim. Haberleriniz çocukça. Seyirci, o da sahneden ayrıldığını söyledi. Bu işe dün mü başladık? Gösteriye katılan veya katılmayan insanlar yorum yapıyor, bu beni çok şaşırttı. Umarım oyunlar bittiğinde biraz düşünme fırsatı bulacaksınız."

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