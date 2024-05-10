Öldürülen okul müdürü için derse girmediler! ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’ sloganları attılar!

İstanbul'da özel bir lisenin müdürünün, okuldan atılan bir öğrenci tarafından vurularak öldürülmesi,Samsun'da öğretmenler tarafından protesto edildi.

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Öldürülen okul müdürü için derse girmediler! ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’ sloganları attılar!

İstanbul'da özel bir lisenin müdürünün, okuldan atılan bir öğrenci tarafından vurularak öldürülmesi,
Samsun'da öğretmenler tarafından protesto edildi.

İstanbul’da özel bir lisenin müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılan Irak uyruklu bir öğrenci tarafından öldürülmesi sonrası eğitimcilerden tepkiler peş peşe geldi. Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Anafartalar Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu, Şehit Ferhan Hasovalı Ortaokulu, Dumlupınar İlkokulu olmak üzere ilçe de bulunan tüm okullarda öğretmenler ilk derse girmeyerek, Oktugan’ın katledilmesine tepki gösterdiler. Türk Eğitim-Sen öncülüğünde gerçekleştirilen eylemlerde öğretmenler ilk derse girmeyerek, ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’ sloganları attılar.

Öldürülen okul müdürü için derse girmediler! ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’ sloganları attılar!

Öğretmenler adına konuşan Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz İlkokulu öğretmenlerinden Erol Kurt, “Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemeler için ne bekliyorsunuz? Sendikamızın 2019 ve 2023 yıllarında eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM’ye ilettiği kanun teklifimiz bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu noktada tüm siyasi partilerimiz birlik içinde olarak bu teklife destek vermesi ve teklifimizin yasalaşması en büyük beklentimizdir. Öte yandan disiplin yönetmelikleri etkinleştirilmeli, her okulumuza güvenlik görevlisi tahsis edilmeli, eğitimcilerin itibarını zedeleyen ve sadece adı değişen öğretmeni şikayet hatları kaldırılmalı, öğretmenlik meslek kanununda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili yasal düzenleme yer almalı, eğitim çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen itibar suikastları son bulmalı, statü kaybı önlenmeli, rehber öğretmen sayısı artırılmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet aslında geleceğimize sıkılan kurşundur. Bu nedenle geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türk eğitimcileri olarak şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Öldürülen okul müdürü için derse girmediler! ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’ sloganları attılar!

Türk Eğitim-Sen Çarşamba İlçe Başkanı Özcan Tonyalı ise “Bugün Çarşamba’da tüm okullarımızda yüzlerce öğretmenimiz yaka kartlarını takarak ilk derse girmedi. Öğretmenler odasında ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’ diye haykırdı” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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