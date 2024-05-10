Kamuda tasarruf ve tedbir paketi Pazartesi günü açıklanacak! İşte, o detaylar belli oldu!

Pazartesi açıklanacak olan, kamuda tasarruf ve tedbir paketinin detayları belli oldu. İşte merak edilen o, detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Kamuda tasarruf ve tedbir paketi Pazartesi günü açıklanacak! İşte, o detaylar belli oldu!

Kamuda tasarruf ve tedbir paketinin detayları belli oldu. Buna göre zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı tasarruf tedbirlerinde detaylar belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Çalışma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

Kamuda tasarruf ve tedbir paketi Pazartesi günü açıklanacak! İşte, o detaylar belli oldu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor. Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek. Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.

Kamuda tasarruf ve tedbir paketi Pazartesi günü açıklanacak! İşte, o detaylar belli oldu!

Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek. Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak. Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak. Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak. Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

Kamuda tasarruf ve tedbir paketi Pazartesi günü açıklanacak! İşte, o detaylar belli oldu!

Tasarruf paketi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak.

Kamuda tasarruf ve tedbir paketi Pazartesi günü açıklanacak! İşte, o detaylar belli oldu!

Cem Yılmaz ateş püskürdü! Sahneden indi iddiası ortalık karıştıracakCem Yılmaz ateş püskürdü! Sahneden indi iddiası ortalık karıştıracak

İslam Memiş yatırımcıya tüyo verdi! Dolar altın ve borsa yorumlarıİslam Memiş yatırımcıya tüyo verdi! Dolar altın ve borsa yorumları

Öldürülen okul müdürü için derse girmediler! ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’ sloganları attılar!Öldürülen okul müdürü için derse girmediler! ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’ sloganları attılar!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi!Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İslam Memiş yatırımcıya tüyo verdi! Dolar altın ve borsa yorumları
İslam Memiş yatırımcıya tüyo verdi! Dolar altın ve borsa yorumları
Bakan Şimşek, "Pazartesi günü tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız"
Bakan Şimşek, "Pazartesi günü tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız"
Ziraat Bankası borcu olanı mutlu edecek! 100 bin TL kredi veriliyor
Ziraat Bankası borcu olanı mutlu edecek! 100 bin TL kredi veriliyor
Bugün anlık serbest piyasa altın ne kadar? Kapalı çarşı güncel altın fiyatları,10 Mayıs 2024 Cuma güncel gram, çeyrek, yarım , tam altın fiyatları
Bugün anlık serbest piyasa altın ne kadar? Kapalı çarşı güncel altın fiyatları,10 Mayıs 2024 Cuma güncel gram, çeyrek, yarım , tam altın fiyatları
Son Haberler
Son dakika! Külliye'de Sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı!
Son dakika! Külliye'de Sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı!
CHP'li Kırşehir Belediyesi önce akraba atamalarıyla şimdi de musluklardan akan çamurlu suyla gündem oldu!
CHP'li Kırşehir Belediyesi önce akraba atamalarıyla şimdi de musluklardan akan çamurlu suyla gündem oldu!
Kamuda tasarruf ve tedbir paketi Pazartesi günü açıklanacak! İşte, o detaylar belli oldu!
Kamuda tasarruf ve tedbir paketi Pazartesi günü açıklanacak! İşte, o detaylar belli oldu!
Cem Yılmaz ateş püskürdü! Sahneden indi iddiası ortalık karıştıracak
Cem Yılmaz ateş püskürdü! Sahneden indi iddiası ortalık karıştıracak
Enflasyon mesajları devam ediyor: Bakan Şimşek “Refah kalcı olarak artacak”
Enflasyon mesajları devam ediyor: Bakan Şimşek “Refah kalcı olarak artacak”
Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Duyanlar şok olacak!!!
Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Duyanlar şok olacak!!!
Çok Okunanlar
10 Mayıs 2024 Cuma günlük burç yorumları | O Burç sahipleri dikkat! Aşk, Para, Sağlık Kariyer
10 Mayıs 2024 Cuma günlük burç yorumları | O Burç sahipleri dikkat! Aşk, Para, Sağlık Kariyer
X kapatılıyor mu? X'e çok sert uyarı! Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız
X kapatılıyor mu? X'e çok sert uyarı! Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız
Bugün anlık serbest piyasa altın ne kadar? Kapalı çarşı güncel altın fiyatları,10 Mayıs 2024 Cuma güncel gram, çeyrek, yarım , tam altın fiyatları
Bugün anlık serbest piyasa altın ne kadar? Kapalı çarşı güncel altın fiyatları,10 Mayıs 2024 Cuma güncel gram, çeyrek, yarım , tam altın fiyatları
Stokçular şimdi yandı! Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM komisyonunda kabul edildi
Stokçular şimdi yandı! Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM komisyonunda kabul edildi
TEB emekli promosyonunu resmen duyurdu! TEB emekli promosyon başvurusu
TEB emekli promosyonunu resmen duyurdu! TEB emekli promosyon başvurusu
Borcu olan rahat nefes alacak! Akbank borç sıfırlama kredisi veriyor
Borcu olan rahat nefes alacak! Akbank borç sıfırlama kredisi veriyor
Yorumlananlar
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu