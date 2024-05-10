Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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