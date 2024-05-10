Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"
Başkan Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156'ncı Kuruluş Yıl Dönümü töreninde konuştu:
Bakan Şimşek, "Pazartesi günü tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız"
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)