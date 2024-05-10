Stokçular şimdi yandı! Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM komisyonunda kabul edildi

Hükümet uzun süredir tartışılan ve bir türlü engellenemeyen Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk ile ilgili adım atarak, cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM komisyonunda kabul edildi.

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Stokçular şimdi yandı! Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM komisyonunda kabul edildi

Bir türlü önlemeyen ve her kesimin tepkisini çeken Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk ile ilgili hükümetin Hazırladığı cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM komisyonunda kabul edildi.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VE STOKCULUK KANUN TEKLİFİ KABÜL EDİLDİ

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk; haksız kazanca, fiyat artışına ve piyasadaki rekabetin bozulmasına neden oluyor.

Fahiş fiyat artışının etkin denetlenmesi ve tespit edildiğinde uygulanacak cezaların caydırıcı oranda artırılması gündemdeydi.

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STOKÇULAR ŞİMDİ YANDI!

Bu kapsamda marketlerde satılan ürünlerin ambalajları üzerine tavsiye fiyatlarının yazılması da gündemdeydi.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını kapsayan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu

Kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti'nin hazırladığı 23 maddelik kanun teklifi ile Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor.

SORUŞTURMA SÜRELERİ UZAMAYACAK

Yasada ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmala sürelerinin uzamasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler de bulunuyor.

MECLİS'TE FAHİŞ FİYATA AĞIR YAPTIRIM BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki yoğun bir gündem bekliyor. Bu gündem içinde fahiş fiyat ile mücadeleyle ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifi öne çıkıyor.

Teklifin görüşmeleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda başlayacak.

Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

Stokçuluk yaptığı için bir yılda 3 kez ceza alan işletmeye de 6 güne kadar kepenk kapatma cezası verilmesinin önü açılıyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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