Dünyada bir anda viral oldu! Will Smith’ten takdir toplayan hareket: “Ramazan’da Kur’an okudum”

Bir podcast’e katılan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Will Smith’in “Ramazan’da Kur’an okuyorum” çıkışı çok konuşuldu.

Son birkaç yılda karşılaştığı zorlu dönemi yansıtan Smith, zorluklardan geçmek için maneviyatla teselli aradığını açıkladı. Kuran'ı “çok basit” olarak nitelendirdi. Kur’an-ı Kerim’in dürüstlüğüne hayran kaldığını belirtti.

Kırgızistan’daki evinden Özbekiztan sınırına tünel açan şahıs görenleri şok etti!

ÜNLÜ OYUNCUDAN KUR’AN GÜZELLEMESİ

Will Smith bu hafta, BigTime podcast'ine konuk oldu. Siyah Giyen Adamlar, Ben Efsaneyim gibi yapımlarla tanınan oyuncunun, itirafları herkesi hayrete düşürdü.

Smith, “Hayatımın son iki yılı zor bir dönemdi ve dikkatimi içe çevirdim. Tüm kutsal kitapları okudum” açıklamasını yaptı.

Rusya'da 3 günlük seçim sona erdi, Vladimir Putin 5’inci kez Devlet Başkanı oldu!

Will Smith, Kur’an-ı Kerim hakkında söyledikleri ise, müslüman insanları memnun etti. Ünlü oyuncu, “Ben sadeliği sevdim; Kur'an çok açık, berrak. Yanlış anlaşımlardan uzak” açıklamasını yaptı. Geçen Ramazan'da Kuran'ı okuduğunu da sözlerine ekledi.

Ayrıca Kuran'dan bahseden Smith, peygamber Musa'nın anlatısının manevi yolculuğu üzerindeki etkisini vurguladı. Kur'an'ın sayfalarında Hz. Musa'ya sayısız göndermeyle karşılaşmadaki şaşkınlığını dile getirdi.

Haberin Devamı

2024 ABD seçimleri: Kripto devleri seçimleri finanse edecek…