Dünyada bir anda viral oldu! Will Smith’ten takdir toplayan hareket: “Ramazan’da Kur’an okudum” Hollywood oyuncusu Will Smith, maneviyat için derin minnettarlığını dile getirdi. Aralarında İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'ın da bulunduğu çeşitli kutsal kitapların okuduğunu söyledi. Will Smith’in sözleri ve konuşması bir anda dünya genelinde viral oldu.