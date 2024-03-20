Dünyada bir anda viral oldu! Will Smith’ten takdir toplayan hareket: “Ramazan’da Kur’an okudum”

Hollywood oyuncusu Will Smith, maneviyat için derin minnettarlığını dile getirdi. Aralarında İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'ın da bulunduğu çeşitli kutsal kitapların okuduğunu söyledi. Will Smith’in sözleri ve konuşması bir anda dünya genelinde viral oldu.

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Dünyada bir anda viral oldu! Will Smith’ten takdir toplayan hareket: “Ramazan’da Kur’an okudum”

Bir podcast’e katılan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Will Smith’in “Ramazan’da Kur’an okuyorum” çıkışı çok konuşuldu.

Son birkaç yılda karşılaştığı zorlu dönemi yansıtan Smith, zorluklardan geçmek için maneviyatla teselli aradığını açıkladı. Kuran'ı “çok basit” olarak nitelendirdi. Kur’an-ı Kerim’in dürüstlüğüne hayran kaldığını belirtti.

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ÜNLÜ OYUNCUDAN KUR’AN GÜZELLEMESİ

Will Smith bu hafta, BigTime podcast'ine konuk oldu. Siyah Giyen Adamlar, Ben Efsaneyim gibi yapımlarla tanınan oyuncunun, itirafları herkesi hayrete düşürdü.

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Smith, “Hayatımın son iki yılı zor bir dönemdi ve dikkatimi içe çevirdim. Tüm kutsal kitapları okudum” açıklamasını yaptı.

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Will Smith, Kur’an-ı Kerim hakkında söyledikleri ise, müslüman insanları memnun etti. Ünlü oyuncu, “Ben sadeliği sevdim; Kur'an çok açık, berrak. Yanlış anlaşımlardan uzak” açıklamasını yaptı. Geçen Ramazan'da Kuran'ı okuduğunu da sözlerine ekledi.

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Ayrıca Kuran'dan bahseden Smith, peygamber Musa'nın anlatısının manevi yolculuğu üzerindeki etkisini vurguladı. Kur'an'ın sayfalarında Hz. Musa'ya sayısız göndermeyle karşılaşmadaki şaşkınlığını dile getirdi.

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