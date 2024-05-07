Hamas “Barış” dedi, İsrail “Savaş”: Yeniden Saldırı Başladı…

Hamas direnişi, ateşkesi kabul edere, İsrail tekrardan kan dökmek istediğini açıkça belirtti. Ateşkese sıcak bakmayan Netanyahu ve ordusu tekrardan saldırıya geçti.

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Hamas “Barış” dedi, İsrail “Savaş”: Yeniden Saldırı Başladı…

Pazartesi günü, Hamas'ın Mısır-Katar ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından saatler sonra, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Rafah kasabasında hedefleri vurmaya başladığını söyledi.

Başbakan Benjamin Netanyahu, anlaşmayla ilgili görüşmelere devam etmek için müzakereciler göndereceğini söyledi. Fakat bu Filistin ve diğer destekleyen ülkeler için bir kandırmaca olarak yorumlandı.

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Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesinin ardından, İsrail'in Filistinlilerin Rafah'ın doğu mahallelerinden tahliye edilmesini emrinden saatler sonra saldırısı geldi. Bir işgalin daha yakın olduğunun sinyalini verdi.

İSRAİL ATEŞKESE SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

İsrail ordusu doğu Rafah'ta Hamas'a karşı "hedefli saldırılar" yürüttüğünü söyledi. Yaklaşan operasyon dünyayı alarma geçirdi.

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Yardım kuruluşları, bir saldırının daha, halihazırda 34.000 kişiyi öldüren ve bölgeyi harap eden bir İsrail saldırısına işaret ettiğini söyledi. Bu da daha fazla sivil ölümü dalgasına neden olacağı konusunda uyarılar yapıldı.

AMERİKA’DAN HAMAS AÇIKLAMASI GELDİ

Hamas’ın ateşkes için olumlu dönüş vermesinin ardından durumu Amerika’da değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller,

“Rehine anlaşmasının İsrail ve Filistin halklarının çıkarına olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu, acil bir ateşkes getirecek, insani yardımın daha fazla ulaştırılmasına olanak tanıyacak ve bu nedenle bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ateşkes kesinlikle başarılabilir. Masanın üzerinde bir anlaşma var.”

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Bu sözlerine karşın İsrail ordusu saldırılarına hız kesmeden devam ediyor Filistin topraklarında katliamını sürdürüyor.

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