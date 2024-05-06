Latin Amerika ülkesi sele teslim: Ülkede durum hiç iç açıcı değil...

Latin Amerika Kıtası'nda yer alan Brezilya, şiddetli yağmura teslim oldu. Ülkenin güneyinde yaşanan yoğun yağış sel felaketine neden oldu. İşte detaylar...

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Latin Amerika ülkesi sele teslim: Ülkede durum hiç iç açıcı değil...

Brezilya'nın Rio Grande do Soul eyaletinde şiddetli yağışlar meydana geldi. Yağışların fazlalaşması sel felaketini de beraberinde getirdi. Yerel halk yağmur ve sel sonrası eyaleti terk etmek zorunda kaldı.

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Diğer yandan yetkililerin bildirdiğine göre 85 kişi sel felaketinde canından oldu. Binlerce kişi ise, felaketin ardından göç etmek zorunda kaldı.

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BREZİLYA, SEL FELAKETİYLE SARSILDI

Brezilya Sivil Savunması, 29 Nisan'dan bu yana şiddetli yağmurların neden olduğu sellerin 84 ölü ve 111 kayıp bıraktığını doğruladı. Yağış, gıda, ilaç ve elektrik gibi temel hizmet kıtlığı ile mücadele eden 345 belediyenin 840.000'den fazla sakinini etkiledi.

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Yaklaşık 121.957 kişi evlerini terk etmek ve aile ve arkadaşlarının evlerine taşınmak zorunda kaldı. 19.368 vatandaş da yetkililer tarafından sağlanan derme çatma barınaklarda kalmak zorunda kaldı.

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80 YILIN EN BÜYÜK YAĞMURU

Brezilya'nın en güneydeki Rio Grande do Sul eyaletindeki sağanak yağmur fırtınaları, ülkenin 80 yıldır gördüğü en kötü sel olarak kayıtlara geçti. Birçok ölüme ve binlerce ailenin yerinden edilmesine neden oldu.

Geçen hafta 50-100 cm (20-40 inç) yağmur kaydetti. Bölgedeki resmi olmayan hava istasyonları ile fırtınaların geçen Pazartesi başlamasından sonra eyaletin merkezi bölgeleri en çok etkilendi.

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