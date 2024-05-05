Fed’den Williams, yüzde 2’lik enflasyonda ısrar ediyor: Kritik hedef verdi…

Önümüzdeki aylarda Fed'deki politika yapıcılar, merkez bankasının politika çerçevesinin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaya hazırlanıyor. Diğer yandan birkaç eleştirmen önemli değişiklikleri savunuyor.

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Rezerv'in politikaya rehberlik etme, belirleme ve iletme yaklaşımını yenilemesi için devam eden talepler karşısında, enflasyon hedefinin önemini şiddetle savunuyor.

Teori ve deneyim, açık, sayısal, uzun vadeli bir enflasyon hedefi belirlemek ve bu hedefe ulaşmayı desteklemek için uygun önlemleri almak da dahil olmak üzere şeffaflığın ve net iletişimin önemini de göstermiştir. Bunlar, enflasyon beklentilerini sabitlemede kritik öneme sahiptir ve bu da enflasyonu hedefte tutmaya yardımcı olur.

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İki yılı aşkın bir süredir Fed, yüksek enflasyon konusunu aktif olarak ele alıyor. Mart 2022'de, faiz oranlarını %5'in üzerinde artırma kararı aldılar, bu da kırk yılda tanık olunmayan oldukça cesur bir hareket oldu.

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Fiyat baskıları 2022'nin ortalarında zirveden bu yana hafiflemiş olsa da, enflasyon 2012'den bu yana Fed'in politikasının kilit odak noktası olan Fed'in %2 hedefini aşmaya devam ediyor. Aslında, eski ABD olan Lawrence Summers Hazine Bakanı, aynı konferansta Fed'in %2 enflasyon hedefini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini öne sürdü.

Tahminine göre, bunu korumak yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir ekonomik gerilemeye yol açacaktır. Summers ayrıca, Komisyon'un iletişiminin diğer yönlerini, özellikle de merkez bankacıları tarafından konuşmalarda ve halka açık etkinliklerde ifade edilen çeşitli politika görüşlerini eleştirdi.

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