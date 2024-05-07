Son dakika! İsrail ordusu, kara harekâtıyla Refah'a girdi!

Son dakika! İsrail ordusu, kara harekâtıyla Refah'a girdi!

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Son dakika! İsrail ordusu, kara harekâtıyla Refah'a girdi!

Son dakika! İsrail ordusu, kara harekâtıyla Refah'a girdi!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine dün akşam başlatılan hava saldırılarının ardından, insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini açıkladı.

Son dakika! İsrail ordusu, kara harekâtıyla Refah'a girdi!
İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine dün gece hava saldırısı başlattı. Kentin doğusuna yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, sivillerin tamamının bölgeden tahliye edilip edilmediğine bakmadan bölgeyi hedef aldı. Yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'ta başlatılan saldırıları dünya endişeli gözlerle izlerken, dünya liderleri sadece açıklama yapmakla yetindi.

Son dakika! İsrail ordusu, kara harekâtıyla Refah'a girdi!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 401. Zırhlı Tugayı'nın sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiği bildirildi. Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun insani yardımların Gazze Şeridi'ne girdiği Refah Sınır Kapısı ile kentin doğusundaki Salah al-Din yolu arasındaki bağlantıyı kestiğini aktardı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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