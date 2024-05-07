Çin'de dehşet görüntüler! Bıçaklı saldırgan hastanede katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Çin'de dehşet görüntüler kameraya böyle yansıdı... Bıçaklı saldırgan hastanede katliam yaptı. Yunan eyaletindeki hastanede meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

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Çin'de dehşet görüntüler! Bıçaklı saldırgan hastanede katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Çin'in Yunan eyaletindeki bir hastanede meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

Çin'de dehşet görüntüler! Bıçaklı saldırgan hastanede katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Çin’in Yunan eyaletine bağlı Zhaotong kentindeki Zhenxiong Halk Hastanesi’nde yerel saatle 13.20 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi. Çin basınına göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Saldırganın gözaltına alındığı kaydedilirken, hastane ve çevresinin polis tarafından güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.

Çin'de dehşet görüntüler! Bıçaklı saldırgan hastanede katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Temmuz 2023’te Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletindeki bir anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş ve bir kişi de yaralamıştı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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