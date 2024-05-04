Amerikalı kadın 10 hafta içinde iki kere ikramiye kazandı: Sadece 50 Dolar Yatırdı

Amerika’da çok ilginç bir olay yaşandı. Massachusetts'li bir kadın son 10 hafta içinde piyango biletlerinde iki kez 1 milyon dolar kazandı. Christine Wilson'ın birincilik ödülünden elde ettiklerinin bir kısmıyla bir araba aldı.

YAYINLAMA
Google News
Amerikalı kadın 10 hafta içinde iki kere ikramiye kazandı: Sadece 50 Dolar Yatırdı

Bir kadın 10 hafta içinde ikinci kez piyangoda 1 milyon dolarlık ödül kazandı. Massachusetts Eyalet Piyangosu, Christine Wilson'ın büyük ikramiyeyi iki kez vuran şanslı bilet sahibi olduğunu ortaya çıkardı.

Eski Federal Rezerv danışmanı, Trump’ın Fed planını açıkladıEski Federal Rezerv danışmanı, Trump’ın Fed planını açıkladı

ŞANSLI KADIN ÜST ÜSTE İKİ PİYANGO KAZANDI

Eyalet piyangosu, Attleborough'dan Christine Wilson'ın Çarşamba günü "100X Cash" 10 dolarlık anlık bilet oyununu oynayarak en son ödülü kazandığını duyurdu.

Piyango, Wilson'ın kazançları, tasarrufa koymayı planladığı vergilerden önce 650.000 dolarlık bir kerelik bir ödemeyle almaya karar verdiğini söyledi. Şubat ayında da aynı şekilde birincilik ödülünü aldı. Bilet için ise sadece 50 dolar ödeme yaptı.

FBI, vatandaşlarını lisans olamayan finansal sistemler konusunda uyardı…FBI, vatandaşlarını lisans olamayan finansal sistemler konusunda uyardı…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Amerika adeta yangın yeri: Üniversite öğrencileri, Filistin için protestolarını sürdürüyor…
Amerika adeta yangın yeri: Üniversite öğrencileri, Filistin için protestolarını sürdürüyor…
14 yaşındaki bir kıza tecavüz edip hamile bırakan 54 yaşındaki Glenn Sullivan'a ibretlik ceza! Fiziksel hadım edilmeye mahkum edilecek
14 yaşındaki bir kıza tecavüz edip hamile bırakan 54 yaşındaki Glenn Sullivan'a ibretlik ceza! Fiziksel hadım edilmeye mahkum edilecek
Son dakika haberi! İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti!
Son dakika haberi! İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyaretini erteledi: Nedeni belli oldu…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyaretini erteledi: Nedeni belli oldu…
Son Haberler
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan yürekleri hoplatan üstsüz paylaşıma hayranlarından yorum yağmuru: ''Edep yahu''
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan yürekleri hoplatan üstsüz paylaşıma hayranlarından yorum yağmuru: ''Edep yahu''
5 Mayıs Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Sarı kod uyarısı gelen iller hangileri?
5 Mayıs Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Sarı kod uyarısı gelen iller hangileri?
Amerikalı kadın 10 hafta içinde iki kere ikramiye kazandı: Sadece 50 Dolar Yatırdı
Amerikalı kadın 10 hafta içinde iki kere ikramiye kazandı: Sadece 50 Dolar Yatırdı
Üretici Fiyat Endeksi ne kadar arttı? Üretimde iyileşme mevcut mu?
Üretici Fiyat Endeksi ne kadar arttı? Üretimde iyileşme mevcut mu?
Eski Federal Rezerv danışmanı, Trump’ın Fed planını açıkladı
Eski Federal Rezerv danışmanı, Trump’ın Fed planını açıkladı
FBI, vatandaşlarını lisans olamayan finansal sistemler konusunda uyardı…
FBI, vatandaşlarını lisans olamayan finansal sistemler konusunda uyardı…
Çok Okunanlar
Reflü hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Reflü hastalığına iyi gelen yöntem ve yiyacekler
Reflü hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Reflü hastalığına iyi gelen yöntem ve yiyacekler
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Cem Garipoğlu’nun otopsisi ortaya çıktı! Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?
Cem Garipoğlu’nun otopsisi ortaya çıktı! Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve kadrolar belli oldu
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve kadrolar belli oldu
ABD Başkanı Biden, Çinli şirket TikTok’u zorlamaya devam ediyor: 12 aylık mühlet verdi…
ABD Başkanı Biden, Çinli şirket TikTok’u zorlamaya devam ediyor: 12 aylık mühlet verdi…
Amerika sözünden vazgeçmiyor: 1915 olaylarına tekrardan “soykırım” dedi…
Amerika sözünden vazgeçmiyor: 1915 olaylarına tekrardan “soykırım” dedi…
Yorumlananlar
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''