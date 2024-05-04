Amerikalı kadın 10 hafta içinde iki kere ikramiye kazandı: Sadece 50 Dolar Yatırdı

Bir kadın 10 hafta içinde ikinci kez piyangoda 1 milyon dolarlık ödül kazandı. Massachusetts Eyalet Piyangosu, Christine Wilson'ın büyük ikramiyeyi iki kez vuran şanslı bilet sahibi olduğunu ortaya çıkardı.

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ŞANSLI KADIN ÜST ÜSTE İKİ PİYANGO KAZANDI

Eyalet piyangosu, Attleborough'dan Christine Wilson'ın Çarşamba günü "100X Cash" 10 dolarlık anlık bilet oyununu oynayarak en son ödülü kazandığını duyurdu.

Piyango, Wilson'ın kazançları, tasarrufa koymayı planladığı vergilerden önce 650.000 dolarlık bir kerelik bir ödemeyle almaya karar verdiğini söyledi. Şubat ayında da aynı şekilde birincilik ödülünü aldı. Bilet için ise sadece 50 dolar ödeme yaptı.

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