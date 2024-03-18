Rusya'da 3 günlük seçim sona erdi, Vladimir Putin 5’inci kez Devlet Başkanı oldu!

3 günlük seçim sürecinden sonra, 87 oy oranı alan Vladimir Putin, beşinci kez Rusya’nın devlet başkanı oldu.

YAYINLAMA
Google News
Rusya'da 3 günlük seçim sona erdi, Vladimir Putin 5’inci kez Devlet Başkanı oldu!

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 87 oy oranı alan Vladimir Putin, beşinci kez Rusya’nın devlet başkanı oldu.
Rusya’da geçtiğimiz 15 Mart tarihinde başlayan ve 3 gün süren devlet başkanlığı seçimleri 17 Mart’ta sona erdi. TSİ 20.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte ülkenin tüm bölgelerinde oy sayım süreci başladı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, yüzde 95’ten fazlası sayılan oyların ilk sonuçlarını duyururken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 87,30 oy oranıyla 5’inci kez Rusya’nın devlet başkanı oldu. Rusya Komünist Partisi’nin adayı olan Nikolay Haritonov yüzde 4,28 oy alırken Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov yüzde 8,86 oy oranına ulaştı. Rusya Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutskiy ise yüzde 3,16 oy oranıyla seçimleri sonuncu sırada tamamladı.

i-001.webp

6 YIL DAHA RUSYA'YI YÖNETMEYE DEVAM EDECEK

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 1991 yılından beri Rusya’da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerine katılım oranının yüzde 74,22 ile bugün tamamlanan seçimler olduğunu aktardı. Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson Bölgeleri’nde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 90’ından fazlasını aldı. Putin ayrıca Ukrayna’dan ilhak edilen Kırım’da da oyların yüzde 85’ten fazlasını aldı.

bg2874.jpg

Rusya Merkez Seçim Komisyonu resmi olmayan rakamları duyurmaya devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçim sonuçları resmen açıklanmasıyla 6 yıl boyunca Rusya’yı yönetmeye devam edecek.
Vladimir Putin’in seçim zaferinden sonra ilk tebrikler de gelmeye başladı. Rusya’ya müttefik ülkeler olan Venezuela, Nikaragua ve Küba, Vladimir Putin’i tebrik eden ilk ülkeler oldu.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındıBakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındı

Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar! Vatandaşa ‘dolar’ uyarısı yaptı!Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar! Vatandaşa ‘dolar’ uyarısı yaptı!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

MHP'de 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'da toplandı, Devlet Bahçeli 11'inci kez genel başkan olduMHP'de 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'da toplandı, Devlet Bahçeli 11'inci kez genel başkan oldu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 ABD seçimleri: Kripto devleri seçimleri finanse edecek…
2024 ABD seçimleri: Kripto devleri seçimleri finanse edecek…
Afganistan donuyor! Son 3 haftada 60 kişi dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetti!
Afganistan donuyor! Son 3 haftada 60 kişi dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetti!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tehdit niteliğinde NATO kararı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tehdit niteliğinde NATO kararı!
O ülkede Ramazan ayı boyunca çalışma saatlerinde azalma var: Personel iki saat daha az çalışacak
O ülkede Ramazan ayı boyunca çalışma saatlerinde azalma var: Personel iki saat daha az çalışacak
Son Haberler
Ali Rıza Braka Savcılığa çağırılarak, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Ali Rıza Braka Savcılığa çağırılarak, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Balya balya para sayma skandalında flaş gelişme! Binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
Balya balya para sayma skandalında flaş gelişme! Binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
Rusya'da 3 günlük seçim sona erdi, Vladimir Putin 5’inci kez Devlet Başkanı oldu!
Rusya'da 3 günlük seçim sona erdi, Vladimir Putin 5’inci kez Devlet Başkanı oldu!
Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındı
Eski Boeing çalışanı, bilgileri sızdırmıştı: Yıllar sonra bir otoparkta ölü bulundu!
Eski Boeing çalışanı, bilgileri sızdırmıştı: Yıllar sonra bir otoparkta ölü bulundu!
Havaalanı pistinde korku dolu anlar! Havalanan uçağın lastikleri yerinden fırladı!
Havaalanı pistinde korku dolu anlar! Havalanan uçağın lastikleri yerinden fırladı!
Çok Okunanlar
Haftalık burç yorumları 18 Mart - 24 Mart 2024| Aşk, para sağlık, İşte 18 Mart - 24 Mart 2024 tüm burç yorumları
Haftalık burç yorumları 18 Mart - 24 Mart 2024| Aşk, para sağlık, İşte 18 Mart - 24 Mart 2024 tüm burç yorumları
18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Bu destek kadınlara özel! 200 bin TL verilecek
Bu destek kadınlara özel! 200 bin TL verilecek
İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…
İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…
Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!
Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek