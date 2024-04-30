14 yaşındaki bir kıza tecavüz edip hamile bırakan 54 yaşındaki Glenn Sullivan'a ibretlik ceza! Fiziksel hadım edilmeye mahkum edilecek

ABD'nin Louisiana eyaletinde 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 54 yaşındaki Glenn Sullivan 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve fiziksel hadım edilmeye mahkum edildi. Kimlik bilgileri açıklanmayan 14 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu belirtildi.

14 YAŞINDA KIZA TECAVÜZ ETMİŞ HAMİLE BIRAKMIŞTI

Louisiana yasaları, hakimlerin bir erkeği belirli tecavüz suçlarından hüküm giymiş olması halinde kimyasal veya fiziksel hadım etme cezasına çarptırmasına izin veriyor. Kimyasal hadım vakalarında kişiye testosteron seviyesini düşüren bir ilaç verilirken libidosunun düşürülmesi amacıyla tedavi devam ettiriliyor.

MAHKEMEDEN İBRETLİK CEZA

Fiziksel hadım etme, gonadların cerrahi olarak çıkarılmasını, testosteron seviyelerinin kalıcı olarak düşürülmesini ve kişinin kısır hale getirilmesi süreçlerini içeriyor.

Sullivan'ı yargılayan Bölge Savcı Yardımcısı Brad Cascio, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Daha önce üç kişiye kimyasal olarak hadım edilme emri verdim ama bu ilk fiziksel hadım etme kararıydı. Bu davanın yeterince güçlü bir dava olduğunu ve böyle bir eylemi gerektirdiğini hissettim. Çocuklara yönelik cinsel suçlar, kovuşturduğumuz en kötü niyetli suçlardır. Toplumumuzdaki çocuklar için adalet aramak amacıyla, fiziksel hadım etme de dahil olmak üzere yasama organının bize vermek istediği her aracı kullanmayı planlıyorum"