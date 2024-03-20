Kırgızistan’daki evinden Özbekiztan sınırına tünel açan şahıs görenleri şok etti!

Kırgızistan’ın Özbekistan sınırındaki bir köy sakininin evinde tespit edilen gizli tünel operasyonla ortaya çıkarıldı. Açılan 130 metrelik gizli tünelden yasa dışı göç ve yük taşımacılığı yapıldığı ortaya çıktı.

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Kırgızistan’daki evinden Özbekiztan sınırına tünel açan şahıs görenleri şok etti!

Kırgızistan’ın Özbekistan sınırındaki bir köy sakininin evinde yasa dışı göç ve yük taşımacılığı için kullanılan 130 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Özbekistan sınırında yasa dışı göç ve yük taşımacılığını tespit etmeye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucu Kırgızistan’ın Calal-Abad bölgesine bağlı Suzak ilçesinde bulunan Bek-Abad köyündeki bir evde iki ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, “Tünelin derinliği 15 metre, uzunluğu ise 130 metre. Tünelin Kırgızistan devlet sınırına kadar olan bölümü 50 metre, yüksekliği ise 1 metre 70 santimetre olarak tespit edildi. Yasa dışı göç ve yük taşımacılığı kanalını organize eden 38 yaşındaki E.A. isimli ev sahibi gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.

Kırgızistan’daki evinden Özbekiztan sınırına tünel açan şahıs görenleri şok etti!

Olayla bağlantısı olan ve söz konusu tüneli kullanarak sınırdan yasa dışı geçiş yapan şahıslar ve yasa dışı şekilde geçirilen malların tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kırgızistan’daki evinden Özbekiztan sınırına tünel açan şahıs görenleri şok etti!
Kırgızistan’ın güneyindeki Calal-Abad, Oş ve Batken bölgeleri Özbekistan ile ortak sınırı paylaşırken, iki ülke köylerinin birbirine çok yakın olduğu sınır hatlarında zaman zaman gizli tüneller tespit ediliyor.

Kırgızistan’daki evinden Özbekiztan sınırına tünel açan şahıs görenleri şok etti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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