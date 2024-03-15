2024 ABD seçimleri: Kripto devleri seçimleri finanse edecek…

2024 ABD seçimleri öncesinde, kripto para endüstrisindeki etkili şahsiyetler, sektörü eleştirenlere karşı çıkarken, davalarına uygun olan siyasi adayları finansal olarak destekleme niyetlerinin sinyalini verdiler.

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Pozisyon, endüstrinin Kaliforniya Senatosu ön seçimlerinde Demokrat bir Temsilcinin kaybına verdiği desteğin bir sonucudur. Kripto destekçilerinin artan siyasi gücünü vurgulamaktadır.

SİYASİ ETKİ VE ENDÜSTRİ DESTEĞİ

Kripto lobisinin erişimi, Kaliforniya'daki Demokrat Temsilci Katie Porter'a karşı kampanyalara verilen ve Senato ön seçimlerinde kaybına yol açan devasa finansmanla belirtildi. Bu sonuç kısmen endüstri savunucuları tarafından 10 milyon dolarlık bir yatırıma atfedildi ve kripto para birimi dostu olarak görülen bir adayın yolunu açtı.

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Buna ek olarak, Fairshake adında giden kripto yanlısı bir süper PAC, Coinbase CEO'su Brian Armstrong ve Gemini'nin kurucu ortakları Cameron ve Tyler Winklevoss gibi endüstrinin ünlü isimlerinden büyük bağışlarla kripto dostu ABD seçim adaylarını tanıtmak için yaklaşık 75 milyon dolar topladı.

Senatör Elizabeth Warren gibi zorlu endüstri eleştirmenleriyle mücadeledeki zorluğu kabul etse de, kripto lobisi Porter'ın kaybından bir uyarı hikayesi olarak yararlanmayı planlıyor. Bu yaklaşım, Warren'ın müttefiklerini, bu tür pozisyonların siyasi sonuçlarını vurgulayarak, endüstriye agresif bir şekilde karşı çıkmaktan caydırmayı amaçlamaktadır.

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YASAMA ODAĞI VE ENDÜSTRİ ENDİŞELERİ

Kripto para sektörü, yasadışı finansmanı ele almayı amaçlayan yasal çabaları yakından izliyor ve özellikle kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini kripto firmalarına genişletmeyi amaçlayan tekliflere dikkat ediyor.

Elizabeth Warren ve Roger Marshall gibi senatörler tarafından başlatılan yasama çabaları sektördeki bazılarını korkuttu. Ticaret grupları, önerilen önlemlerin ulaşılamaz gereksinimler getirebileceğini ve endüstrinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişimini boğabileceğini iddia ediyor.

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