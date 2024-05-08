Büfe işletmecisi genç kadını, sokak ortasında tekme, tokat darp etti!

Batman’da bir büfe işletmecisi, sokak ortasında büfesinin önüne gelen bir kadını tekme, tokat döverek darp etti.

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Büfe işletmecisi genç kadını, sokak ortasında tekme, tokat darp etti!

Batman’da bir büfe işletmecisi, büfesinin önünde bir kadını tekme tokat döverek hastanelik etti.
Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen büfe işletmecisi, sokak ortasında genç bir kadını henüz öğrenilemeyen bir sebeple tekme tokat dövdü.

Büfe işletmecisi genç kadını, sokak ortasında tekme tokat darp etti!

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Şahıs, suratını yumruk ve tokatlayarak yere düşürdüğü kadını yerde de tekmeleyerek dövmeye devam etti.
Kadının "Ne yapıyorsun, pislik" diye bağırarak adamın tekme tokat ve yumruklarından kurtulmaya çalışmasına rağmen kadını darp etmeye devam eden adam, "Git babanı çağır" diye bağırdı.

Büfe işletmecisi genç kadını, sokak ortasında tekme tokat darp etti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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